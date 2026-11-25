Běloruský prezident Alexandr Lukašenko navrhl, že se stane jakýmsi „bezpečnostním garantem“ svého ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského na cestě do Moskvy. Zelenskyj ale kontroval tím, že podobné nápady jsou absurdní a k ukončení války nijak nepomáhají.
„Poslední evropský diktátor“ Alexandr Lukašenko nabídl, že se ujme role „bezpečnostního garanta“ pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a doprovodí ho na cestu do Moskvy, kde by se konala jednání o ukončení ruské války na Ukrajině.
V nedávném rozhovoru pro francouzský časopis Le Point označil Lukašenko předchozí nabídku ruského vůdce Vladimira Putina na setkání se Zelenským v Moskvě za drsnou.
„S Voloďou Zelenským bychom mohli nastoupit do letadla a odletět do Moskvy. Jen my dva. Jako garant jeho bezpečnosti bych mohl s ním nastoupit do letadla a odletět do Moskvy,“ řekl dvaasedmdesátiletý státník, který se u moci udržel navzdory velkým protestům a zfalšovaným volbám v roce 2020.
„Pokud to nepřijme, ať dál bojuje, ať jde na frontu s kalašnikovem a bojuje. Válka pokračuje; musí být zastavena,“ dodal Lukašenko.
Podle něj by se konflikt mohl vyřešit rychleji, kdyby se jednání vedla ve formátu Bělorusko-Ukrajina-Rusko, bez zapojení Evropy.
„Jsem podle něj kufr?“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím Lukašenkův návrh označil za neseriózní. „Nabízí mi, že mě vezme s sebou. To jsem podle něj kufr? Aby mě vzal do letadla a letěl. Do Moskvy – proč? Tohle není vážný rozhovor,“ řekl Zelenskyj v úterním videu na svém Telegramu.
Ukrajinský prezident zdůraznil, že setkání s Putinem je během války nemožné, a to ani v Moskvě, ani v Kyjevě.
Zelenskyj také dodal, že informační prostor je zamořován absurdními a nekonstruktivními návrhy, které v žádném případě nepřispějí k ukončení války.
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