Jsem největší atrakcí na světě. Místo umělců na hudebním festivalu vystoupí Trump

Poté, co z programu plánovaného protrumpovského hudebního festivalu ve Washingtonu v posledních dnech odstoupila řada vystupujících, se organizátoři rozhodli nahradit hudební přehlídku projevem prezidenta Donalda Trumpa. Sdělili to deníku The Washington Post.
Akci pořádá subjekt Freedom 250 spojený s Trumpovou administrativou. Hudební koncerty byly plánovány jako součást veletrhu Great American State Fair, šestnáctidenní akce, která proběhne od 25. června do 10. července u příležitosti 250. výročí založení USA.
Že se uvažuje o nahrazení hudebního programu politickým shromážděním s Trumpovým projevem dříve uvedl sám prezident.
„Mám větší publikum než Elvis“
„Faktem je, že podle mnohých jsem největší atrakcí na světě,“ napsal Trump na síti Truth Social. Dodal, že má mnohem větší publikum než Elvis v nejlepších letech a obejde se u toho bez kytary. Umělce, kteří odřekli účast, označil za třetiřadé.
Pořadatelé původně oznámili širokou sestavu umělců. Mimo jiné měli vystoupit rappeři Flo Rida a Young MC, někdejší zpěvák glammetalové kapely Poison Bret Michaels, country popová zpěvačka Martina McBrideová, popové duo Milli Vanilli či funková skupina Commodores.
Většina vystupujících nicméně účast postupně odřekla. Někteří z nich uvedli, že dostali od pořadatelů zavádějící informace, o jakou akci se jedná.
„Dostala jsem nabídku vystoupit na nestranické akci, ale ukázalo se, že šlo o zavádějící informaci. Ptala jsem se na spoustu věcí a ujišťovali mě, že se jedná o apolitickou akci, jejímž cílem je oslavit VŠECH 50 států,“ napsala na síti Instagram McBrideová.
Lhali nám, tvrdí umělci
„Myslela jsem si, že je to skvělý způsob, jak spojit lidi, jak to dokáže jen hudba. Včera se věci začaly měnit a to, co nám bylo řečeno, ve skutečnosti neodpovídá skutečnosti,“ dodala.
Podobně se podle médií vyjádřil také Michaels, který účast rovněž zrušil. Organizátoři z původní sestavy k pátku počítali už jen s Vanilla Ice a Flo Ridou, vystoupit podle nich měl také Fab Morvan ze zmíněného dua Milli Vanilli, uvedla televize NBC. Pořadatelé se k důvodům, proč většina původní sestavy nevystoupí, nevyjádřili.
Řada uživatelů sociálních sítí negativně reagovala na účast Flo Ridy a obviňovali ho ze sympatií k hnutí MAGA (zkratka Trumpova sloganu Udělejme Ameriku znovu skvělou).
Diskutující na fóru Reddit upozornili, že na jednu z reakcí na Instagramu, která se nad jeho účastí pozastavovala, reagoval několika smějícími se emoji. Část uživatelů Instagramu nicméně upozornila, že takto Flo Ridův profil reagoval pod daným videem na všechny komentáře a mohlo jít o přednastavenou automatickou odpověď nesouvisející s obsahem komentáře.
Organizátoři uvedli, že veletrh, pořádaný skupinou Freedom 250, se bude na prostranství National Mall ve Washingtonu rozprostírat od budovy Kapitolu po Washingtonův monument. Součástí mají být pavilony, výstavy a další atrakce.
Freedom 250 je partnerství veřejného a soukromého sektoru, které vytvořil Bílý dům za účelem koordinace oslav 250. výročí Spojených států spolu s federálními agenturami, uvedla agentura Reuters.
