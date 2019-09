Johnson před klíčovým hlasováním jednal s rebely z vlastní strany. Nepřesvědčil je

Britský premiér Boris Johnson před očekávanou parlamentní bitvou přijal v Downing Street skupinu konzervativních poslanců, kteří dávají najevo nesouhlas s vládní brexitovou strategií. Asi hodinová schůzka podle informací britských novinářů potenciální rebely nepřesvědčila o tom, že premiér má plán na včasné vyjednání a ratifikaci dohody o vystoupení z Evropské unie.

Deník The Guardian jmenoval osm účastníků schůzky z řad konzervativních poslanců, přičemž pět z nich už veřejně ohlásilo, že podpoří snahu prosadit zákon o případném dalším odkladu brexitu. Podle webu BuzzFeed News se už takto vyjádřilo celkem 15 zákonodárců vládní strany. Klíčové hlasování o první fázi plánu na zablokování brexitu bez dohody se očekává kolem 23:00 SELČ.

Poslanci po jednání s Johnsonem neposkytli vyjádření na kameru, podle zákulisních informací je ale premiér na svou stranu nezískal. "Konzervativní rebelové odcházející z dopolední hodinové schůzky s Johnsonem uvádí, že to jejich postoj nezměnilo," napsal na twitteru politický zpravodaj deníku The Times Francis Elliott. "Jeden z přítomných řekl, že to bylo 'na ho*no'," přidala hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

Podle zdroje agentury Reuters předseda vlády prezentoval "nepřesvědčivé vysvětlení" ohledně toho, jak by mohly být při současném parlamentním rozvrhu dojednány a ratifikovány podmínky britského odchodu z Evropské unie. Ten je naplánován na 31. října, přičemž zákonodárci na základě nařízení z minulého týdne čtyři až pět týdnů v září a říjnu nebudou zasedat.

Těsně před zahájením práce parlamentu po letní pauze se sešli také představitelé opozičních stran, aby projednali spolupráci v nejbližších dnech. Lídr labouristů Jeremy Corbyn poté řekl, že jeho prioritou je zabránit tomu, aby Británie 31. října odešla z EU bez dohody. Nevyjasnil ale, zda by jeho strana podpořila vypsání předčasných voleb i před schválením zákona proti brexitu bez dohody.