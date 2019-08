Johnson jede přesvědčit Merkelovou a Macrona o "svém" brexitu. Narazí už v Německu

Britského premiéra Borise Johnsona čeká tento týden jeho první zahraniční cesta a v rámci ní hned několik perných schůzek. Ve středu se v Berlíně setká s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, o den později v Paříži s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. A nakonec o víkendu se Johnson zúčastní summitu ekonomicky nejvyspělejších zemí světa G7 ve francouzském Biarritzu.

Merkelovou a Macrona, zřejmě nejviditelnější politiky ze zemí Evropské unie, se Johnson v předvoji summitu G7 nejspíš pokusí přesvědčit, aby podpořili znovuotevření rozhovorů o nové brexitové dohodě mezi Londýnem a Bruselem. To ale EU dlouhodobě odmítá.

V minulosti přitom britský premiér, který je v úřadu teprve od července, tvrdil, že dokud unijní lídři neopustí myšlenku tzv. irské pojistky v rámci dohody, žádné osobní rozhovory s nimi v plánu nemá.

To ale nyní muselo jít stranou. Navíc Johnson už dopředu sebevědomě hlásí, že představitelé unie a jejích států mu nakonec vyjdou vstříc.

"Naši přátelé a partneři na druhé straně (Lamanšského) průlivu vykazují trochu neochoty změnit svoje stanovisko. To je ale v pořádku, jsem si jist, že to udělají," nechal se v pondělí slyšet Johnson. Přímo na adresu Merkelové a Macrona pak uvedl, že doufá, "že budou považovat za vhodné přistoupit na kompromis," cituje ho agentura Reuters.

Pro případ, že by se tak přece jenom nestalo, je Johnson nadále rozhodnutý odejít z EU k 31. říjnu, a to i bez jakékoliv dohody. Na řešení patové situace, ve které je Londýn už tři roky od referenda o vystoupení z evropského bloku, tak má jen necelé dva a půl měsíce.

"Budeme připraveni vystoupit 31. října - s dohodou, nebo bez ní," ujišťuje Johnson.

Co na jednání zazní?

Johnson podle britského serveru The Telegraph během setkání s Merkelovou pravděpodobně znovu zdůrazní, že britský parlament dohodu, kterou s EU dojednala předchozí premiérka Theresa Mayová, už třikrát odmítl. Důvodem byla zejména tzv. irská pojistka. Je proto pravděpodobné, že se Johnson pokusí Merkelovou přesvědčit, aby podpořila její zrušení nebo alespoň zeslabení.

Irská pojistka Měla zajistit volný režim na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou po brexitu. Vznik takzvané tvrdé, klasické hranice by podle mnohých mohl do tohoto historicky neklidného regionu vnést nové napětí.

Při uplatnění pojistky by Británie de facto zůstala v celní unii s EU a Severní Irsko, které má 1,8 milionu obyvatel, by navíc podléhalo některým pravidlům jednotného unijního trhu.

Začala by platit pouze v případě, že by během přechodného období po brexitu nebyla uzavřena obecná dohoda o budoucích vztazích, která by zajistila volný režim na irské hranici.

Byla hlavním důvodem, proč britský parlament opakovaně odmítl brexitovou smlouvu.

To samé v pondělí ostatně napsal také v dopise předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Pojistku, kterou označil za "nedemokratickou a neslučující se se suverenitou Spojeného království", chce Johnson nahradit "alternativními uspořádáními".

Britský premiér také před Merkelovou nejspíš zdůrazní, že Irskou republiku, která členem EU zůstává, tvrdý brexit bez dohody zasáhne možná ještě více než samotné Spojené království.

Podle listu Sunday Telegraph se Johnson chystá Merkelové říct, že britský parlament už brexit zastavit nemůže.

Merkelová neustoupí

V tento okamžik nicméně není příliš pravděpodobné, že by se Johnsonovi podařilo obměkčit německou kancléřku. Ta dlouhodobě striktně odmítá obnovit vyjednávání o dohodě s EU.

Co se týče irské pojistky, Německo zdůrazňuje princip solidarity a tvrdí, že EU musí stát za Irskem a nesmí v tomto případě přistoupit na byť sebemenší kompromis. Například v podobě omezení trvání pojistky.

Dublin by to mohl považovat za zradu a podle The Telegraph panují mezi unijními představiteli obavy, že do budoucna by takový "nesolidární" krok mohl způsobit další potíže ve vztahu mezi silnějšími státy a menšími členy EU. Například v otázkách migrace.

Kromě toho taky hrozí, že pokud by EU v případě irské pojistky ustoupila, povzbudilo by to Brity v jejich dalších požadavcích. Většina britských poslanců si brexit bez dohody na konci října nepřeje, ale už se nedokážou shodnout, jak z patové situace ven.

Jsme připraveni, říká Evropská unie

Evropská komise tvrdí, že EU je na tvrdý brexit připravena. Brusel už vydal řadu pohotovostních opatření na ochranu podniků ve členských státech. Podle něj ponesou následky hůře právě Britové.

Konkrétně Německo bude podle kancléřky Merkelové včas připraveno na jakýkoliv scénář. "Jsme připraveni na jakýkoli výsledek, i kdybychom nedosáhli dohody. Ale v každém případě se budu snažit najít řešení - až do posledního dne vyjednávání," řekla kancléřka.

Dodala, že lepší by byl samozřejmě brexit s dohodou. "Ale pokud to nebude možné, budeme připraveni také na alternativu," cituje Merkelovou agentura Reuters.

