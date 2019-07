Johnson i Hunt odsoudili v poslední debatě výroky Trumpa, rasistou ho ale nenazvali

Oba kandidáti na funkci britského premiéra se dnes v debatě shodli, že urážlivé poznámky amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu demokratických kongresmanek s přistěhovaleckými kořeny nebo tmavou pletí jsou nepřijatelné. Boris Johnson a Jeremy Hunt to uvedli v televizní a rozhlasové debatě, poslední před finále volby nového šéfa Konzervativní strany a tím i nástupce premiérky Theresy Mayové.

Exministr zahraničí Johnson, který je favoritem stranického hlasování, řekl, že vztahy Spojeného království s USA jsou důležité, ovšem americký prezident "jednoduše nemůže" takto mluvit. Na otázku, zda považuje Trumpovy komentáře za rasistické, ale opakovaně odmítl odpovědět.

Současný šéf britské diplomacie Hunt uvedl, že souhlasí s Mayové kritikou na adresu Trumpa kvůli jeho komentářům a že by jej velmi rozzlobilo, kdyby o jeho dětech někdo něco takového prohlásil. Stejně jako Johnson ale Trumpa za rasistu neoznačil.

Trump v neděli na twitteru napsal, že zmíněné poslankyně by neměly Američany poučovat o tom, jak vést zemi, když samy pocházejí z "rozvrácených a zločinem zamořených zemí", do kterých by se raději měly vrátit. Dnes výzvu k vystěhování zopakoval.

Volba nového lídra konzervativců končí 22. července a vítěz korespondenčního hlasování členů strany by měl být oznámen den poté.