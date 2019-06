Johnson hrozí zadržením miliardového vyrovnání EU. Chce lepší podmínky pro brexit

Aktualizováno před 11 minutami

Hlavní kandidát na příštího britského premiéra Boris Johnson by dohodnutou platbu 39 miliard liber (1,12 bilionu korun) jako finanční vyrovnání s Evropskou unií pozdržel, dokud Brusel nedá Londýnu lepší podmínky pro odchod z bloku. Johnson to řekl v rozhovoru, který otiskl britský nedělník The Sunday Times a který má nadpis "Těch 39 miliard liber je našich".

Evropská unie opakovaně uvedla, že o brexitové dohodě, kterou loni vyjednala premiérka Theresa Mayová, znovu debatovat nehodlá. Britští zákonodárci tuto podobu brexitové dohody ale třikrát odmítli, což byl i důvod, proč Mayová nakonec rezignovala jako vůdkyně konzervativců. Ve funkci britské premiérky zůstane do doby, než bude vybrán její nástupce, což nebude dříve než poslední červencový týden. "Vždy mně připadalo zvláštní, že bychom měli přistoupit na celou tu částku dřív, než dosáhneme konečné dohody," řekl Johnson. Dodal, že peníze považuje při jednání o dohodách za důležitý faktor. "Myslím, že naši přátelé a partneři by měli pochopit, že peníze budou zadrženy, dokud nebude jasnější, jak se bude pokračovat," uvedl Johnson. Nynější podoba brexitové dohody počítá s tím, že Británie v rozmezí několika let vyrovná své dřívější závazky ve zmiňované výši. Bude-li Johnson zvolen do čela konzervativců, plánuje vedle zadržení platby finančního vyrovnání zrušit i takzvanou irskou pojistku, zaručit práva občanů ze zemí EU a začít se připravovat na dopady brexitu bez dohody, uvedla agentura Reuters. Británie by z EU měla vystoupit 31. října. Pokud britský parlament brexitovou dohodu neschválí a vláda nepožádá Brusel o další odklad, hrozí neřízený brexit. Jako irská pojistka je označována pasáž brexitové dohody, která má za cíl zabránit obnovení klasické hranice mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. Právě tento bod byl pro mnohé britské poslance v minulých třech hlasováních o brexitové dohodě hlavní překážkou pro její schválení. Další z kandidátů na šéfa konzervativců a ministr životního prostředí Michael Gove v nedělním vydání listu The Sunday Telegraph uvedl, že v případě svého zvolení premiérem zruší v Británii daň z přidané hodnoty (DPH) a nahradí ji jiným typem "nižší a jednodušší daně z obratu". Vzhledem k tomu, že podle unijních pravidel je vybírání DPH povinné, mohl by k tomuto kroku zřejmě sáhnout až po dokončení brexitu. O pozici v čele vládní strany se po pátečním odchodu Mayové uchází celkem jedenáct konzervativních poslanců včetně současných či bývalých ministrů. Členové strany začnou nového předsedu vybírat už ve čtvrtek a jméno vítěze má být známo v týdnu od 22. července. Johnson se ve zmíněném dnešním rozhovoru označil za nejlepšího možného vůdce s vysvětlením, že jen on dokáže zabránit tomu, aby se k vládě dostal šéf Strany pro brexit Nigel Farage nebo předseda labouristů Jeremy Corbyn. "Skutečně si myslím, že jen já mohu naši zemi manévrovat mezi Skyllou a Charybdou Corbyna a Farage a doplout do klidnějších vod," použil Johnson přirovnání z řecké mytologie.