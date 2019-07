Dohoda Mayové o brexitu je "mrtvá", prohlásil Johnson. Slibuje pokus o novou

Britský premiér Boris Johnson dnes při své návštěvě Skotska prohlásil, že Británie bude usilovat o novou brexitovou dohodu s tím, že dokument vyjednaný vládou expremiérky Theresy Mayové je "mrtvý". Informoval o tom britský zpravodajský web BBC. Johnson se při návštěvě Skotska setkal také se skotskou první ministryní Nicolou Sturgeonovou a šéfkou skotských konzervativců Ruth Davidsonovou; obě političky důrazně vystupují proti možnosti, že by Spojené království Evropskou unii opustilo 31. října bez dohody.

Johnson dnes na námořní základně Faslane, která se nachází u Glasgow, uvedl, že se domnívá, že bude možné uzavřít novou dohodu, ale zároveň považuje za odpovědnost vlády připravit se na variantu bez dohody, pokud by nebyla jiná možnost. Premiér řekl, že Spojené království "hledí směrem ven" a že jeho vláda je připravena pro novou dohodu "ujít 1000 mil navíc". "Brexitová dohoda (premiérky Mayové) je mrtvá. Musíme se jí zbavit. Je ale prostor pro novou dohodu. Dáme našim přátelům velmi jasně najevo - dnes budeme hovořit s Iry - jaké jsou limity a co chceme udělat. Jsme přesvědčeni, že díky dobré vůli na obou stranách to dva zralé politické subjekty, Velká Británie a EU, dokážou," uvedl Johnson.

Nový premiér trvá na tom, že Británie musí EU opustit do stanoveného data 31. října a v zemi tak sílí přípravy na odchod bez dohody. Libra vůči dolaru mezitím dnes v důsledku nejistoty kolem brexitu klesla nejníže za uplynulých 28 měsíců, píše BBC.

Johnson se dnes setkal také s šéfkou skotských konzervativců Davidsonovou. Podle ní premiér při schůzce zdůraznil, že vláda upřednostňuje odchod z EU s dohodou. V neděli Davidsonová řekla, že by nepodpořila variantu odchodu z EU bez dohody. Bojovat proti brexitu bez dohody se zavázala také skotská první ministryně Sturgeonová, která se s Johnsonem dnes setkala ve své rezidenci.

"Skotský lid nehlasoval pro vládu toryů, nehlasoval pro nového premiéra, nehlasoval pro brexit a zcela jistě nehlasoval pro katastrofický brexit bez dohody, který nyní plánuje Boris Johnson," řekla Sturgeonová, která v souvislosti s možností neřízeného odchodu Spojeného království z EU stále hlasitěji hovoří o novém referendu o nezávislosti Skotska.

Johnson dnes také oznámil vytvoření investičního fondu na podporu hospodářského rozvoje Skotska, Walesu a Severního Irska, ze kterého by mělo být možné čerpat až 300 milionů liber (8,5 miliardy korun). Skotský ministr financí Derek Mackay ale prohlásil, že nejde o Johnsonův počin s tím, že fond byl předmětem jednání už za předchozí vlády. Nového premiéra nyní ještě čeká návštěva Walesu a Severního Irska.