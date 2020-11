Joe Biden ho má rád. Ale "smrtka" Mitch McConnell může pohřbít jeho prezidentství

Nově zvolený demokratický prezident Joe Biden má ambiciózní agendu. Jeho úspěch bude ovšem záviset na tom, zda se dokáže dohodnout s republikány v Senátu. Jejich šéf Mitch McConnell prohlašuje, že jsou s Bidenem staří přátelé. Po Bidenově nástupu do Bílého domu to ale může vzít rychle zasvé. Republikáni Bidenovi nedovolí nic, co by se nelíbilo voličům Donalda Trumpa.

Co se týče temperamentu, jsou jako oheň a voda. Joe Biden je otevřený, rychle jde "na tykačku", při rozhovoru vás poplácá po zádech. Mitch McConnell je "suchar", který si do letadla vždy bere knihu, aby do ní mohl ponořit nos, kdyby s ním snad někdo chtěl zavést řeč.

Lidsky si ovšem jeden druhého váží, a i když jsou z různých stran politické barikády, respektují se i profesně, jako politici. Takřka čtvrt století spolu strávili v Senátu, do kterého Biden přišel v roce 1973 a McConnell o dvanáct let později. Jsou stejně staří, budoucí prezident za týden oslaví 78. narozeniny, zatímco McConnellovi je 78 let už od února.

Když Joe Biden nastoupil v roce 2009 jako viceprezident do Bílého domu Baracka Obamy, stal se hlavním prezidentovým emisarem při politických dohadováních s republikány v Senátu. A jeho protihráčem či partnerem byl jejich šéf Mitch McConnell.

Teď si to budou moci zopakovat. Ale s tím zásadním rozdílem, že Joe Biden bude demokratický prezident, od něhož si jeho voliči - a především progresivnější křídlo - slibují, že prosadí zákony, které posunou demokratickou agendu hodně dopředu. Jenže zákony musí projít právě i Senátem.

Mitch McConnell bude v pozici toho, kdo bude moct ukazovat palcem nahoru nebo dolů - podle toho, co prezidentovi povolí. Za zády bude mít republikánské voliče, kteří se budou chtít pomstít za porážku Donalda Trumpa a nedat demokratům ani "ň".

Sežeňte Joea na telefon!

Může se vůbec něco podařit, nebo se jejich dosud korektní vztah otráví washingtonskou politikou a vzájemný respekt se změní v pocit hořkosti? Americká média nejdříve vyjmenovávají nadějné důvody, proč by se právě Biden a McConnell mohli dohodnout. Pokud někdo, tak prý oni.

Mají za sebou podobnou formativní zkušenost z dětství. Biden jako malý kluk překonával koktavost, recitoval básně před zrcadlem. McConnell ve čtyřech letech prodělal obrnu a musel se znovu naučit chodit.

V Senátu si pak oba postupně budovali pozici a stoupali v hierarchii svých stran. "Jejich zázemí, to, odkud přišli a jak se dostali nahoru, mezi nimi podle mě vytvořilo pouto," uvedl bývalý republikánský senátor a ministr obrany Chuck Hagel, který s oběma sloužil v Senátu, pro deník Wall Street Journal.

"Nikdy jsme si neřekli jedinou věc, u které bychom pak nedodrželi své slovo, navzdory tomu, jak vážné mohou být naše politické rozpory," uvedl Biden v roce 2011, když na pozvání McConnella přednesl projev na jeho alma mater, Louisvilleské univerzitě v Kentucky.

McConnell byl na oplátku jediný republikánský senátor, který v roce 2015 navštívil pohřeb Bidenova staršího syna Beaua. A ve své autobiografii z roku 2016 napsal o vyjednáváních s Bidenem: "Mohl jsem mu říct, kam až můžeme zajít, a on mně recipročně také. Na rozdíl od Obamy, se kterým to nešlo."

V druhém roce Obamova prezidentství se právě díky osobnímu jednání Bidena s McConnellem například podařilo dohodnout důležitý kompromis ohledně prodloužení daňových zákonů z doby prezidenta George Bushe. O rok později zase úspěšně dopadla rozpočtová jednání, což tehdy odvrátilo "shutdown" neboli nucené uzavření vlády.

"Není to náhoda, že fráze 'sežeňte Joea na telefon' je v mé kanceláři signálem, že můžeme vážně jednat," uvedl McConnell v roce 2016, že pokud musí něco s Bílým domem řešit, řeší to s Bidenem. Obamu měl za "povýšeného, profesorského".

"Skutečně měli jeden druhého rádi. Bylo tam vzájemné porozumění. I když už byl viceprezident, choval se Biden kolegiálně, senátorsky," popsal Rohit Kumar, který byl v té době McConnellovým poradcem, jeho vztah s Bidenem pro Wall Street Journal.

Není to McConnellovo první rodeo

Když ovšem americká média ocitují všechny výše uvedené příklady a historky, jak spolu Biden a McConnell dobře vycházeli, přijde prudká změna tónu. K temným předpovědím.

V současné stranicky vypjaté, až nepřátelské atmosféře v USA prý nelze čekat, že by nově zvolený demokratický prezident Biden a šéf republikánů v Senátu McConnell mohli spolupracovat. "Dobře si pamatují, jak se dělají nadstranické dohody. Ale nejsem si jistý, že jim to jejich strany dovolí. V posledních letech se politika tak zpolarizovala, že je jednou věcí, když se oni dva na něčem dohodnou, ale zcela jinou věcí je, zda pak také seženou hlasy," říká poradce Kumar.

Většina jiných odhadů je už vyloženě pesimistických. McConnell a ostatní republikáni v Senátu budou pod dozorem Trumpových příznivců, kteří budou i po jeho odchodu z Bílého domu rozhodující voličskou silou v republikánské základně.

Což kromě jiného znamená, že už v nejbližších volbách do Kongresu v roce 2022 můžou voliči potrestat ty republikánské politiky, kteří by se snad odvážili spolupracovat s demokratickým prezidentem.

"Pravicová voličská základna bude vedena bývalým prezidentem, který ji bude každý den podněcovat. Trump bude silnou protiváhou jakéhokoli možného kompromisu," předpovídá bývalý demokratický senátor Evan Bayh ve Wall Street Journal.

Jim Manley, poradce Harryho Reida, který byl za prezidenta Obamy šéfem demokratů v Senátu, od McConnella očekává jen to nejhorší. "Není to moje první rodeo. Viděl jsem McConnella, jak od prvního dne Obamovy administrativy dělal vše proti němu, aby ho porazil," uvedl Manley pro deník Financial Times.

A na tom se podle Manleyho nic nezmění. "Očekávám, že to samé udělá Bidenovi. Je to i v zájmu jeho Republikánské strany - blokovat vše, co bude chtít Bidenova administrativa," tvrdí.

"Smrtka" Mitch a jeho pohřebiště zákonů

Za Obamy byl McConnell, kromě několika výše zmíněných kompromisů uzavřených s pomocí Bidena, skutečně v neústupné opozici. V roce 2010, když byl Obama v Bílém domě druhý rok, McConnell prohlásil, že jeho jediným cílem je zajistit, aby Obama nebyl znovu zvolen.

I s menšinou v Senátu McConnell blokoval většinu Obamovy agendy. A v posledních dvou letech jeho prezidentství, když republikáni získali v Senátu většinu, nedovolil Obamovi už vůbec nic. V roce 2016, osm měsíců před volbami, se McConnell odmítl zabývat nominací Obamova kandidáta do Nejvyššího soudu.

Mezi demokratickými voliči je tak McConnell jedním z nejvíce nenáviděných republikánů a rovněž většina demokratických politiků s ním vůbec nevychází. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů, dolní komory Kongresu, Nancy Pelosiová o něm mluví jako o "smrtce" a horní komoru Senát označuje za "pohřebiště" zákonných návrhů, které přicházejí ze sněmovny.

McConnell sice Bidena nazývá "starým přítelem", ale už teď je tohle přátelství těžce zkoušeno. McConnell patří k většině republikánů, kteří ani neuznali Bidenovo vítězství ve volbách. "Prezident Trump má stoprocentní právo prošetřit vznesené protesty proti regulérnosti (voleb) a zvážit své právní možnosti," prohlásil Mitch McConnell v úterý.

Republikánský poradce Doug Heye předpokládá, že McConnell a republikáni dovolí Bidenovi jen to, co bude i v jejich zájmu, například záchranný balík na sanaci následků pandemie koronaviru. "Ale jinak nevidím nic, kde by Bidenova administrativa měla šanci na nějaké legislativní úspěchy," uvedl Heye pro Financial Times.

