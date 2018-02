Jižní Korea se bojí nevyzpytatelného Kima. Olympiádu pohlídají agenti z USA, tisíce vojáků i drony

před 4 hodinami

Podle amerického listu New York Times budou letošní olympijské hry nejstřeženější v historii.

Pchjongčchang - Olympijské hry jen 80 kilometrů od hranic s totalitní Severní Koreou budou jedny z nejstřeženějších v dějinách. Do jihokorejského Pchjongčchangu se chystá téměř 3000 sportovců z 92 zemí světa, tamní olympijský park denně navštíví na 10 000 diváků.

Dějiště her proto pohlídá obrovský počet počet vojáků a policistů. Na bezpečný průběh olympiády, která začíná v pátek, bude celé dva týdny dohlížet na 60 000 členů bezpečnostních jednotek včetně 50 000 příslušníků jihokorejské armády.

Podle amerického listu New York Times by to mohl být vůbec nejvyšší počet zmobilizovaných sil v olympijské historii. Je to například dvakrát více vojáků, než kolik jich před dvěma roky hlídalo průběh letní olympiády v Brazílii.

Soul bude mít navíc podle informací jihokorejské agentury Jonhap k dispozici i jednotku dronů, které budou hlídat vzdušný prostor nad olympijským parkem.

Obavy vyvolává také možný kybernetický útok. Obranu před ním pomohou zajistit Spojené státy. Ty do Jižní Koreje kromě svých 240 sportovců vyslaly také dvě stovky agentů, píše americký Wired.

A to i přesto, že se zástupci KLDR olympiády zúčastní. Na hry k jižnímu sousedovi vyšle zhruba 550člennou delegaci. Úplně poprvé v historii také vznikl společný korejský tým ledních hokejistek.

Celkem se olympiády zúčastní 22 severokorejských sportovců. Kromě hokejistek ještě krasobruslařský pár, dva rychlobruslaři na krátké dráze, tři závodníci v běhu na lyžích a tři ve sjezdovém lyžování.

Poučit se z historie

Účast KLDR ale nemusí nutně automaticky znamenat klidný průběh her. Pchjongjang bývá nepředvídatelný. A jak upozorňují New York Times, historie Jihokorejce učí, že by měli být při organizování světové sportovní události na pozoru.

Naposledy pořádala Jižní Korea olympijské hry v létě roku 1988. Několik měsíců předtím severokorejští agenti nastražili bombu do dopravního letadla jihokorejských aerolinek, na jehož palubě zemřelo 115 lidí. Cílem bylo údajně vystrašit zahraniční návštěvníky i sportovce a odradit je od účasti na olympiádě v Soulu.

V roce 2002 během fotbalového mistrovství světa zase došlo ke střetu ve sporných vodách, při kterém zemřelo šest jihokorejských námořníků.

"Severní Korea způsobí problémy tak či onak, jen aby přerušila úspěšný průběh her," míní Ju Dong-ryul z Korejského institutu liberální demokracie. "Za celá ta léta, kdy byla u moci dynastie Kimů, KLDR nikdy s Jižní Koreou patřičně nespolupracovala," řekl pro deník New York Times.

Pro všechny případy jsou v okolí Pchjongčchangu připravené podzemní evakuační centra pro až 30 000 lidí.

Skutečnou hrozbou jsou nepokoje

Jaderné hrozby nebo přímého útoku se však odborníci neobávají. "Sever může využít hry jako příležitost pro svou propagandu a ukázat, že zatímco může být jaderná velmoc, chce přitom mít dobré vztahy se svými sousedy," vysvětlil profesor z Korejské národní diplomatické akademie Shin Beomchul.

Organizátoři se spíše obávají protestů proti KLDR a Kim Čong-unovi, k nimž už došlo při návštěvě severokorejské delegace před dvěma týdny. Skupina protestujících, kteří nesouhlasí s účastí KLDR na olympiádě, pálila obrazy severokorejského vůdce.

Určité obavy také panují nad možností, že se někdo ze Severokorejců pokusí zběhnout. V takovém případě by se Soul dostal do velmi složité diplomatické situace.

Severokorejci překročili hranici a jednali s Jihokorejci o účasti svých sportovů na olympiádě.