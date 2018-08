Jižní Korea poslala do KLDR zakázané zboží za miliony, tvrdí opozice. Soul to odmítá

Podle ministerstva zahraničí v Soulu se jedná o materiály určené na výstavbu jihokorejského styčného úřadu.

Soul - Jižní Korea poslala do KLDR zboží v hodnotě jedné miliardy wonů (asi 20 milionů Kč), jehož vývoz do Severní Koreje zakazují sankce OSN. Na základě celních údajů to uvedl jihokorejský opoziční poslanec.

Podle ministerstva zahraničí v Soulu se jedná o materiály určené na výstavbu jihokorejského styčného úřadu na opačné straně hranice.

Spojené státy i po summitu vůdců USA a KLDR Donalda Trumpa a Kim Čong-una pokračují v tlaku na Pchjongjang s cílem přimět severokorejský režim, aby se vzdal jaderného zbrojního programu, a vyzývají k přísnému dodržování sankcí uvalených na Severní Koreu Radou bezpečnosti OSN.

Severní a Jižní Korea ale zároveň pokračují ve sbližování, které zahájila dubnová schůzka severokorejského diktátora Kim Čong-una a jihokorejského prezidenta Mun Če-ina.

Jak uvedla agentura Reuters, dovoz zakázaného materiálu do KLDR by mohl poškodit vztahy Spojených států a Jižní Koreje, která je dlouhodobým spojencem Američanů.

Podle celních údajů Jižní Korea dovezla do Severní Koreje v červnu a červenci letošního roku 113 tun materiálů a zařízení, včetně oceli, mědi, niklu a ohřívačů vody. Údaje zveřejnil opoziční poslanec Čchong Jang-sok. Jeho kancelář uvedla, že export zmíněných materiálů a vybavení je zakázán rezolucí RB OSN číslo 2397. Jihokorejský celní úřad odmítl informaci komentovat, stejně jako jihokorejské ministerstvo pro sjednocení.

Jihokorejské ministerstvo zahraničí se rovněž nechtělo k celním údajům vyjadřovat, sdělilo ale, že materiál a zařízení jsou určeny pro výstavbu styčného úřadu, který Jižní Korea staví na severokorejském území poblíž společné hranice.

Na zřízení úřadu, který má přispět k dalšímu zlepšení vztahů, se dohodli na summitu vůdci obou zemí. "Severní Korea nebude mít z této zásilky žádný ekonomický prospěch. Proto se domníváme, že nijak nepoškozuje záměr sankcí," řekl agentuře Reuters představitel ministerstva.

Minulý měsíc jihokorejský celní úřad uvedl, že tři jihokorejské firmy během loňského roku navzdory sankcím OSN dovezly uhlí z KLDR a vydávaly je za ruskou produkci.

Severní a Jižní Korea se na dubnovém summitu dohodly, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Stejný slib diktátor Kim zopakoval i na summitu s Trumpem. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ale tento týden uvedla, že nic nenasvědčuje tomu, že by KLDR své jaderné aktivity zastavila.