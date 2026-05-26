Jízda načerno v Tatrách přišla Ukrajince draho. Poláci ho tvrdě ztrestali

Ukrajinskému influencerovi polské úřady zakázaly vstup do celé Evropy na pět let poté, co vjel do Tater navzdory zákazu vjezdu.
Dokonce i polský premiér Donald Tusk osobně zasáhl do případu ukrajinského influencera, který vjel sportovním autem do chráněné oblasti Tatranského národního parku. Ministr vnitra následně vydal řidiči pětiletý zákaz vstupu do Polska i celého schengenského prostoru během jediného dne.
Andriy Gavryliv dojel žlutým vozem Chevrolet Corvette po uzavřené cestě až k jezeru Mořské oko v polských Tatrách. Cesta je určena pouze pro záchranáře a technická vozidla, přičemž zákaz vjezdu je označen dopravními značkami. Pracovníci u jezera později uvedli, že za celou dobu své práce nikdy předtím neviděli, aby si někdo dovolil tam přijet autem.
Mořské oko patří k nejnavštěvovanějším místům polských Tater a každoročně tam zamíří více než 1,1 milionu turistů. Pro Poláky to však není jen turistická atrakce, ale součást polské identity a kolektivní paměti.
Policie influencera zastavila při odjezdu z místa a uložila mu na místě pokutu 100 zlotých, tedy přibližně 570 korun. Maximální možná pokuta za podobný přestupek činí 5000 zlotých (28 653 Kč). Nižší sankci úřady hájily tím, že kontrola proběhla až za hranicí parku a muž policistům neuvedl skutečný účel své jízdy.
Nízká výše pokuty však sama o sobě vzbudila společně s činem obří vlnu kritiky.
Ve veřejné omluvě Gavryliv nejprve uvedl, že zákazové značky nezaregistroval a o omezení nevěděl. Ve videu zveřejněném na svém kanálu však při příjezdu k jezeru jasně říká, že vstup autem není úplně legální záležitost, a následně dodává, že když už na místo dorazil, musel si tam udělat fotku.
Policie v tatranském městě Zakopané následně zahájila formální řízení podle zákona o ochraně přírody pro možné rušení nočního klidu, splašení zvěře a neoprávněnou jízdu v chráněném území po setmění. Ředitel parku Šimon Žiobrovski označil noční vjezd za naprosto nepřijatelný.
Zákaz vstupu do 24 hodin
Přestupek se dostal až k polské vládě, která na čin urychleně zareagovala. Premiér Donald Tusk případ veřejně okomentoval ještě tentýž den a napsal, že chování influencera „budí pochopitelné pobouření“. Následně vyzval ministerstvo vnitra k urychlenému vysvětlení a přísným důsledkům, což je neobvyklý krok pro případ, který by za jiných okolností řešila pouze místní policie.
Ministr vnitra Marcin Kjervinski zákaz vstupu oznámil již den po incidentu. Rozhodnutí vydal polský Úřad pro cizince na základě žádosti policie kvůli narušení veřejného pořádku. Gavryliv tak přišel o možnost vstoupit nejen do Polska, ale do celého schengenského prostoru, tedy zóny 29 evropských států s volným pohybem osob. Zákaz vstupu mu byl udělen na pět let.
Pětiletý zákaz vstupu do schengenského prostoru je sankce, která se běžně uděluje za závažnou trestnou činnost, pašeráctví nebo ohrožení bezpečnosti státu. Že ji polské úřady použily vůči influencerovi za jízdu v národním parku, je právně i politicky neobvyklý krok, který řada komentátorů vnímá jako jasný politický signál.
Téma ukrajinských uprchlíků patří k nejcitlivějším politickým otázkám v zemi. Od začátku ruské invaze v roce 2022 jich Polsko přijalo přes milion, což s sebou přineslo rostoucí společenské napětí. Část polské veřejnosti vnímá přítomnost Ukrajinců stále kritičtěji a incident s drahým sportovním autem v národním parku vyvolal další vlnu nevole.