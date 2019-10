Už dvakrát ho brutálně napadli. Kdo je mladý vůdce protestů v Hongkongu

Ve středu večer ho našli ležet s rozbitou hlavou v kaluži krve poté, co ho čtyři útočníci napadli kladivy a noži. Pro Jimmyho Shama, jednoho z vůdců hongkongských protestů, to byl už druhý útok za poslední dva měsíce. Následující den z nemocničního lůžka vzkázal, že demonstrace budou pokračovat.

Dvaatřicetiletý aktivista Jimmy Shan stojí v čele Občanské fronty za lidská práva (CHRF), která letos v červnu zorganizovala milionové protestní akce namířené proti rostoucímu tlaku Číny na Hongkong. Od té doby demonstrace neutichají a CHRF plánuje na neděli další obří průvod.

Sham z nemocnice vzkazuje, že musí být pokojný. V posledních dnech se totiž protesty zvrhly v někdy až brutální násilí. Část demonstrantů se zradikalizovala, nasazuje si masky a útočí na bezpečnostní složky.

Minulý víkend jeden z protestujících napadl a pobodal policistu. V neděli jiní použili podomácku vyrobenou bombu. Policie je ale nekompromisní. Používá vodní děla, slzný plyn, obušky a gumové projektily, před nedávnem dokonce ostrou palbu. Taky hromadně zatýká. O víkendu zadržela přes 200 lidí, téměř 80 jich musela poslat do nemocnice.

Jimmy Sham to sleduje s nelibostí. Sám skončil v nemocnici už dvakrát. Na konci srpna na něj zaútočili dva maskovaní muži ozbrojení nožem a baseballovou pálkou.

Své vize o mírových protestech, kterými nakonec donutí správkyni města Carrie Lamovou odstoupit, se nevzdává. Příští měsíc plánuje kandidovat ve volbách do městské rady.

Mladý a nadějný politik

V politice Sham není žádným nováčkem. Je dlouhodobým členem opoziční strany Liga sociálních demokratů a do povědomí obyvatel a mezi politickou reprezentaci Hongkongu se dostal hlavně prosazováním LGBT práv. Loni byl mluvčím hongkongské Pride Parade. Sám je homosexuál, od roku 2014 ženatý.

Do Občanské fronty za lidská práva vstoupil už v roce 2008 krátce po maturitě. Od té doby se účastnil snad všech protestních akcí v Hongkongu, včetně Deštníkové revoluce před pěti lety.

Nedělní protestní pochod se snaží uspořádat s policejním povolením. Zatím se však úřady nevyjádřily, jestli akci povolí.

"Když Jimmy mluvil na ulici u svého pultu, mnoho občanů doufalo, že nedělní demonstrace bude bezpečná," uvedla v prohlášení Občanská fronta za lidská práva. "Jimmy proto naléhavě žádá policii, aby umožnila obyvatelům Hongkongu vyjádřit svůj názor."

Kdo byli útočníci, kteří Shamovi ve středu večer na ulici rozbili hlavu, policie vyšetřuje. Podle Občanské fronty ale stupňující násilí souvisí s frustrací obyvatel z několikaměsíčních protestů, které stále nikam nevedou. "Není složité si tento incident spojit s rozšiřujícím se politickým terorem," uvedla organizace v prohlášení.

Nenávist sílí

Obrovské demonstrace, kterých se účastní i několik milionů lidí, nemají v posledních třiceti letech v historii Hongkongu obdoby. Všechno to začalo letos na jaře, kdy správa města projednávala návrh zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestné činnosti ke stíhání do pevninské Číny. Přestože správkyně Hongkongu Carrie Lamová zákon stáhla, demonstrace nepřestaly.

Jejich účastníci chtějí, aby odstoupila. Požadují demokratické reformy a odmítají omezování svobody ze strany Pekingu.

Hongkong byl do roku 1997 pod správou Velké Británie. Po přechodu pod správu Číny se jeho obyvatelé snaží zachovat svobody a demokracii, kterou se Peking naopak pokouší podkopávat. V roce 2014 chtěl čínský režim zavést volební reformu, která by umožnila čínským úřadům schvalovat kandidáty. Vlna odporu, která se proti návrhu zvedla, se zapsala do dějin jako Deštníková revoluce.

Tentokrát demonstrace probíhají už půl roku, jejich síla ale slábne. Protestující rozděluje násilí na dva tábory. Umírnění ho odmítají, ale objevuje se skupina, které už došla trpělivost.

"Mám pocit, že se už nemůžeme omezovat," cituje britský list Financial Times teprve sedmnáctiletého studenta. Násilí je pro něj logickou odpovědí na policejní brutalitu. "Nenávist vůči policii je stále silnější a silnější."

