Jihovýchod Afghánistánu zasáhly další dva silné otřesy

Jedno z nejničivějších zemětřesení o síle šest stupňů v noci na pondělí SELČ zaznamenaly provincie Kunar, Laghmán a Nangarhár. Epicentrum bylo necelých 30 kilometrů od nangarhárského správního střediska Dželálábádu a ohnisko v hloubce deseti kilometrů. V úterý následovaly další otřesy o síle 5,5 stupně, ve čtvrtek o síle 6,2 stupňů a v pátek o síle 5,4 stupně, uvedlo německé geofyzikální centrum GFZ.
Po čtvrtečních otřesech v Nangarháru skončilo v nemocnici 13 lidí, z nichž deset bylo propuštěno a tři zůstávají hospitalizováni ve stabilním stavu. Rozsah škod se podle svědka stále zjišťuje. Vzhledem k tomu, že domy jsou postaveny převážně z hlíny, kamene a dřeva, žijí někteří lidé v Kunaru ze strachu před otřesy ve stanech nebo pod širým nebem.
Záchranné práce podle místních brzdí uvolněné kameny a zemina, které znemožnily přístup do některých těžce postižených vesnic. Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala před rizikem a šířením nemocí kvůli přeplněným uprchlickým táborům, zdravotně závadné vodě a špatnému nakládání s odpadem. Křehký systém zdravotní péče navíc zatěžuje příliv Afghánců, které nedávno deportoval sousední Pákistán, dodala agentura.
WHO chybí čtyři miliony dolarů (přes 83 milionů Kč) na zdravotní péci a sledování výskytu nemocí, kvůli čemuž organizace vyzvala k mezinárodní pomoci. Indie již poskytla 15 tun potravin a tisícovku stanů, Rusko v první válce zašle 20 tun potravin a EU tento týden přislíbila 130 tun humanitární pomoci. Británie, EU, OSN nebo Jižní Korea pak přispěly v přepočtu více než 200 miliony Kč.
"Máme nějaké počáteční finanční prostředky, ale chystáme se vyhlásit nouzovou výzvu," řekla Kate Careyová, zástupkyně vedoucího Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) v Afghánistánu.
Zemětřesení se v Afghánistánu vyskytují hlavně v pohoří Hindúkuš, kde se potkávají indická a euroasijská tektonická deska. V říjnu 2023 zasáhlo západoafghánskou provincii Herát zemětřesení o síle 6,3 stupně, v jehož důsledku zahynulo přes 1500 lidí a bylo zničeno více než 63 tisíc domů. V červnu 2022 zemětřesení o síle 5,9 stupně zasáhlo východní provincii Paktika a zahynulo nejméně 1000 osob.