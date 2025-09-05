Zahraničí

Jihovýchod Afghánistánu zasáhly další dva silné otřesy

Děsivé otřesy pouhých osm kilometrů pod zemí. Zasáhly srdce země, pomáhá, kdo může
Evakuace raněných pomocí vrtulníků je zásadní, protože silnice jsou často neprůchodné a kliniky přeplněné pacienty.
Navzdory nehostinným podmínkám a riziku dalších otřesů se pátrací tým věnuje hledání přeživších, jejichž počet stále stoupá.
Talibán vedle koordinace pomoci dokumentuje rozsah škod a místní situaci, která je pod dlouhodobým tlakem humanitární krize.
Ničivé zemětřesení o síle šesti stupňů zasáhlo krátce po pondělní půlnoci afghánskou provincii Kunar a Nangarhár, včetně města Dara Noor nedaleko Džalálábádu. Epicentrum bylo pouhých osm kilometrů pod zemí. Katastrofa si vyžádala více než 2200 mrtvých a tisíce zraněných. Zobrazit 14 fotografií
Jihovýchod Afghánistánu zasáhly v rozmezí 12 hodin další dva otřesy, které zranily 13 lidí, napsala agentura Reuters. Země se vzpamatovává z pondělního zemětřesení, při němž podle vládnoucího hnutí Tálibán zemřelo 2205 lidí a 3640 dalších bylo zraněno.

Jedno z nejničivějších zemětřesení o síle šest stupňů v noci na pondělí SELČ zaznamenaly provincie Kunar, Laghmán a Nangarhár. Epicentrum bylo necelých 30 kilometrů od nangarhárského správního střediska Dželálábádu a ohnisko v hloubce deseti kilometrů. V úterý následovaly další otřesy o síle 5,5 stupně, ve čtvrtek o síle 6,2 stupňů a v pátek o síle 5,4 stupně, uvedlo německé geofyzikální centrum GFZ.

Po čtvrtečních otřesech v Nangarháru skončilo v nemocnici 13 lidí, z nichž deset bylo propuštěno a tři zůstávají hospitalizováni ve stabilním stavu. Rozsah škod se podle svědka stále zjišťuje. Vzhledem k tomu, že domy jsou postaveny převážně z hlíny, kamene a dřeva, žijí někteří lidé v Kunaru ze strachu před otřesy ve stanech nebo pod širým nebem.

Záchranné práce podle místních brzdí uvolněné kameny a zemina, které znemožnily přístup do některých těžce postižených vesnic. Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala před rizikem a šířením nemocí kvůli přeplněným uprchlickým táborům, zdravotně závadné vodě a špatnému nakládání s odpadem. Křehký systém zdravotní péče navíc zatěžuje příliv Afghánců, které nedávno deportoval sousední Pákistán, dodala agentura.

WHO chybí čtyři miliony dolarů (přes 83 milionů Kč) na zdravotní péci a sledování výskytu nemocí, kvůli čemuž organizace vyzvala k mezinárodní pomoci. Indie již poskytla 15 tun potravin a tisícovku stanů, Rusko v první válce zašle 20 tun potravin a EU tento týden přislíbila 130 tun humanitární pomoci. Británie, EU, OSN nebo Jižní Korea pak přispěly v přepočtu více než 200 miliony Kč.

Zemětřesení se vrátilo ještě jednou. Vzalo si už tisíce životů, další mrtví přibývají

"Máme nějaké počáteční finanční prostředky, ale chystáme se vyhlásit nouzovou výzvu," řekla Kate Careyová, zástupkyně vedoucího Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) v Afghánistánu.

Zemětřesení se v Afghánistánu vyskytují hlavně v pohoří Hindúkuš, kde se potkávají indická a euroasijská tektonická deska. V říjnu 2023 zasáhlo západoafghánskou provincii Herát zemětřesení o síle 6,3 stupně, v jehož důsledku zahynulo přes 1500 lidí a bylo zničeno více než 63 tisíc domů. V červnu 2022 zemětřesení o síle 5,9 stupně zasáhlo východní provincii Paktika a zahynulo nejméně 1000 osob.

