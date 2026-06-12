Jihokorejský exprezident má za mřížemi strávit celkem 30 let

Jihokorejský soud uložil v pátek exprezidentovi Jun Sok-jolovi 30letý trest za to, že v říjnu 2024 vydal příkaz k dronové operaci nad severokorejskou metropolí Pchjongjangem s cílem zvýšit napětí s KLDR a vytvořit tak záminku k vyhlášení stanného práva v prosinci téhož roku. Za podíl na operaci dostal 30 let i exministr obrany Kim Jong-hjon. Junovi právníci se proti rozsudku odvolali.
Tento proces je jedním z několika, kterým Jun čelí. Loni byl v souvislosti s krátkým vyhlášením stanného práva zbaven prezidentského úřadu. Letos v únoru ho soud odsoudil k doživotnímu vězení poté, co jej shledal vinným ze vzpoury.
Severní Korea, která je s Jižní Koreou formálně ve válečném stavu, obvinila Soul, že drony nad Pchjongjangem předloni v říjnu třikrát shazovaly propagandistické letáky.
Soud podle agentury AP shledal Juna a Kima vinnými z napomáhání nepříteli a zneužití pravomoci. Jihokorejská prokuratura tvrdila, že Junova snaha vytvořit podmínky války s pomocí dronů zvýšila napětí se Severní Koreou a narušila státní bezpečnost, neboť zřícení dronů nad KLDR mohlo vést k úniku utajovaných informací, uvedla agentura AFP. Exšéf velitelství vojenské kontrarozvědky dostal za podíl na operaci 15 let a bývalý šéf velitelství operací s drony tři roky, dodala agentura Jonhap.
Junovi právníci obvinění v dronové kauze odmítli s tím, že exprezident nevydal ani neschválil žádný příkaz k dronové operaci. Podle nich šlo o reakci na akce KLDR, která nad Jižní Koreu tehdy vysílala balóny s odpadky.
Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo 3. prosince 2024 kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a protistátní činnosti opozičních představitelů. Jen několik hodin po jeho vyhlášení se proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. V souvislosti s mimořádným stavem dostal v únoru exministr Kim 30 let, někdejší ministr vnitra I Sang-min sedm let a expremiér Han Duk-so 15 let vězení.
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