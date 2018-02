Jihoafrický prezident Zuma dostal 48 hodin na odstoupení z funkce

před 4 hodinami

Jihoafrický prezident Jacob Zuma, jehož pověst pošramotila řada korupčních skandálů, dostal od své vládní strany Africký národní kongres (ANC) lhůtu 48 hodin, aby odstoupil z funkce, v opačném případě bude odvolán. Oznámila to jihoafrická veřejnoprávní televize SABC. V JAR se v pondělí kvůli Zumově budoucnosti konalo několik jednání představitelů ANC, které vedl viceprezident a zároveň předseda strany Cyril Ramaphosa. Ten odjel do prezidentovy rezidence, aby ho o ultimátu osobně informoval. Zuma svým spolupracovníkům už dříve řekl, že ho budou muset sesadit, neboť on rezignovat nehodlá. Jeho prezidentský mandát skončí v roce 2019.

autor: ČTK | před 4 hodinami

