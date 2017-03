Jihoafrická republika chce povolit obchodování s rohy nosorožců, čelí kritice kvůli pytlákům

před 55 minutami

Jihoafrická vláda plánuje vnitrostátně povolit obchodování s rohy nosorožců a umožnit jejich omezený vývoz. Informovala o tom agentura AP. Kdyby byl zákon schválen, umožnil by cizincům s povolením vyvézt z JAR až dva nosorožčí rohy, pokud by byly určeny pro "vlastní využití". Ochránci přírody zákon kritizují. Podle nich by se vyvezené rohy těžko časem dohledávaly a pravděpodobně by se objevily na aukcích. Pytláci v posledních letech zabili kvůli rohům rekordní počet nosorožců. Většina zvířat žije v Jižní Africe a od roku 1977 platí mezinárodní zákaz obchodování s jejich rohy. O ty mají zájem především země ve východní Asii, kde z nich vyrábějí šperky nebo je používají v tradiční medicíně.

autor: ČTK