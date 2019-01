Extrémní bouře uvěznila turisty v Thajsku. Lodě nejezdí, na pláž nemůžeme, líčí Češi

Oblíbené turistické destinace v Thajsku ohrožuje tropická bouře Pabuk, která na jižním pobřeží země udeřila tento pátek. "Je docela strašidelné tu být, protože nevíme, co se stane, a není jak odsud odejít," popsala pro televizi CNN šestadvacetiletá Miranda Abidyerová, která uvázla na ostrově Samui. Do oblíbené dovolenkové destinace odletěla s nejbližší rodinou oslavit třicáté narozeniny svého muže.

Na pátek měli naplánovaný odlet, jenže letiště na Ko Samui kvůli bouři nefunguje. Abidyerová i s příbuznými tak zřejmě dočasně zůstane v jejich vile, která se nachází asi kilometr od pláže. Místní úřady jí prý žádné informace o bouři neposkytly. "Jediné, co můžeme dělat, je čekat," řekla Abidyerová pro CNN s tím, že pokud se situace zhorší, schovají se v koupelně.

Bouře na ostrově Ko Samui je v současné chvíli zřejmě nejsilnější. "Situace je v jednotlivých lokalitách na jihu Thajska odlišná. Na Ko Samui je to složitější, protože je tam většina hotelů postavených přímo na pláži. Část klientů, kteří v těchto resortech byli, se tak musela kvůli velkým vlnám evakuovat jinam na ostrov," uvedl pro deník Aktuálně.cz místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

It’s grim out there as Tropical Storm Pabuk approaches Koh Samui island in Thailand. #TicTocNews pic.twitter.com/MovRsZ1hBD — Tom Redmond (@tomredjp) January 4, 2019

V Thajsku právě probíhá vrchol turistické sezóny a v zemi je podle Papeže asi 2500 Čechů.

"Lidé, kteří odsud plánovali odletět tento pátek a sobotu, tu budou muset s největší pravděpodobností zůstat. A naopak ti, kteří měli na ostrov přiletět, tam v těchto dvou dnech neodlétnou," dodal Papež k omezením, která na jihu země panují. Thajské úřady mimo to vydaly doporučení pro všechny lodě, aby nevyplouvaly na moře. Nefungují ani některá další letiště. Celkem musely být evakuovány už desítky tisíc lidí.

První místo, kde bouře udeřila, byla provincie Nakchon Sítchammarát. Přírodní živel tam dorazil v pátek ve 12:45 místního času (06:45 SEČ), tedy dříve, než se původně předpokládalo. Informoval o tom thajský meteorologický ústav. Bouři doprovází vítr o rychlosti 75 kilometrů za hodinu.

Silný vichr při svém postupu přes oblast porážel stromy a strhával střechy domů. Množství domácností v regionu se ocitlo bez proudu. Na příchod bouře, která se pohybuje přes jih země směrem na západ, se připravuje dalších patnáct provincií. Při extrémním počasí také zemřel nejméně jeden člověk.

Pomůže databáze DROZD

V Thajsku je nyní i Češka Andrea Bačíková, která založila cestovatelskou seznamku Tripinder. "Před pár hodinami jsme přiletěli do Bangkoku, kde neprší, počasí je zde fajn. Měli jsme pokračovat do města Chumphon na jihu, ze kterého se pak trajektem pokračuje na ostrovy Ko Tao a Ko Samui. Trajekty ale nejezdí, vrátili nám peníze, let do Chumphonu je zpožděn, tak jsme se rozhodli zůstat zde," popsala deníku Aktuálně.cz.

Další Češka, která je na ostrově Ko Samui na dovolené řekla, že evakuace zatím neprobíhá. "Nechodili jsme dneska na pláž, pohybovali jsme se jen v komplexu hotelu, nejeli jsme dnes ani do města. Zítra by už ale pršet nemělo, tak plánujeme výlet do města," dodala.

Thailand's powerful tropical storm #Pabuk has killed one person on Friday, officials said. pic.twitter.com/ZvxBEvBPm1 — China Daily (@ChinaDaily) January 4, 2019

Další turistka z České republiky Lenka Štruncová pobývá na ostrově Ko Phangan, jenž se nachází na sever od Ko Samui. "Aktuálně hodně prší, hodně fouká, evakuace se zatím žádná neplánuje, bydlíme padesát metrů od pláže, jen resort běží na agregát," řekla.

Jan Papež na české turisty nicméně apeluje, aby se zaregistrovali v databázi cestovatelů DROZD posílající SMS zprávy a upozorňuje na to, která lokalita je jak bezpečná. "Problémem je, že minimálně polovina českých turistů se v Thajsku nachází bez asistence cestovních kanceláří, a ti tak musí komunikovat s thajskými úřady sami, což pro ně může být často složité," vysvětlil Papež.

"Tato část turistů by měla také komunikovat se svými hoteliéry a zjistit, jak se mohou dostat k oficiálním informacím - aby se pak třeba mohli připravit na případnou evakuaci," uvedl dále.

České ministerstvo zahraničních věcí turistům doporučuje, aby bližší informace o tropické bouři Pabuk hledali webových stránkách Thajské meteorologické služby. "V případě potřeby volejte nouzovou linku ZÚ Bangkok: +66/614233819," stojí v doporučení.

