Jih Itálie zasáhlo po půlnoci zemětřesení, místní prověřují možné škody

Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Podle systému EMSC mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, píší agentury. Zatím však není jasné, zda způsobil škody či nějaké oběti.
Podle aktualizovaných informací EMSC se epicentrum zemětřesení nacházelo v moři, u pobřeží regionu Kalábrie. To uvedl i italský seismologický ústav INGV, který rovněž odhadl sílu otřesu na 6,2 stupně.
Italská civilní ochrana svolala kvůli otřesu v úterý v noci svou krizovou jednotku. „Otřes pocítila velká část obyvatel jihu Itálie a prověřují se informace o možných škodách,“ uvedla civilní ochrana, která zatím neinformovala o škodách či obětech.
Podle agentury Adnkronos otřes zřetelně pocítili obyvatelé některých jižních regionů, například Kalábrie, Sicílie a Apulie. „Otřes byl velmi silný a jasně jsme ho pocítili v Cosenze i celé Kalábrii, situace je naštěstí pod kontrolou,“ uvedl starosty Cosenzy, která má na 67 tisíc obyvatel a nachází se několik desítek kilometrů od epicentra, Franz Caruso.
Stárneme jinak, než jsme si mysleli. Nová studie odhalila neviditelný alarm lidského těla
Stárnutí možná není jen postupné a neřízené opotřebování organismu, ale přesně naprogramovaný biologický proces. Mezinárodní tým vědců v přelomové studii dokázal z aktivity genů poprvé sestavit univerzální hodiny stárnutí. Ty dokážou s neuvěřitelnou přesností varovat před selháváním těla roky předtím, než se objeví první příznaky vážných nemocí.
Londýnské metro postihne stávka. Výrazně omezí provoz v metropoli
Odbory zaměstnanců londýnského metra vyhlásily na úterý a čtvrtek stávku. Stalo se tak po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku, uvedla média. Stávka je celodenní a výrazně omezí provoz na nejméně čtyřech z jedenácti linek metra v britské metropoli.
Kyjev a Dnipro terčem masivních ruských úderů, úřady hlásí nejméně jedenáct mrtvých
Nejméně 11 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Jen ukrajinské hlavní město hlásí čtyři mrtvé a 58 raněných, včetně tří dětí. V Dnipru další lidé uvázli pod sutinami zasažené budovy, uvedly podle agentury AP tamní úřady.
Írán zastavuje dialog a výměnu zpráv s USA, píše Tasním. Trump o tom údajně nebyl informován
Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla v pondělí agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Příměří v Libanonu bylo jednou z íránských podmínek při vyjednávání klidu zbraní a Izrael toto příměří porušuje „na všech frontách“, včetně Libanonu, ale i Pásma Gazy, dodala.