18. 5. Nataša
Zahraničí

Jih Číny zasáhlo zemětřesení o síle 5,2 stupně, dva lidé zemřeli

ČTK

Oblast Kuang-si na jihu Číny v pondělí brzy ráno zasáhlo zemětřesení o síle 5,2 stupně. Agentura AFP s odkazem na místní státní média informovala, že při otřesech zemřeli dva lidé a zřítilo se 13 budov.

Rescue workers walk past a damaged building following an earthquake in Liuzhou
Záběry zveřejněné státní televizí ukazovaly lidi prchající z výškových budov i hromady trosek u zničených domů. (Poškozená budova po zemětřesení, pondělí 18. května, Čína)Foto: REUTERS
Zemětřesení zasáhlo město Liou-čou v regionu Kuang-si krátce po půlnoci místního času. Podle čínských úřadů dosáhlo síly 5,2 stupně. Americká geologická služba zaznamenala o něco nižší sílu otřesů, a to 5,0 stupně. Zemětřesení o síle kolem pěti stupňů se považuje za středně silné, může způsobit výrazné škody na starších či špatně postavených budovách v okolí epicentra.

Státní televize CCTV identifikovala oběti jako manželský pár ve věku 63 a 53 let. Při pátrací akci záchranáři našli 91letého muže, který byl pohřešován, a převezli ho do nemocnice. Úřady z postižené oblasti evakuovaly více než 7000 lidí.

Záběry zveřejněné státní televizí ukazovaly lidi prchající z výškových budov i hromady trosek u zničených domů. Záchranáři prohledávali sutiny a s pomocí psů pátrali po případných přeživších. K odklízení trosek byla nasazena těžká technika.

Zemětřesení jsou v Číně poměrně častým jevem. Například letos v lednu si otřesy v odlehlém tibetském regionu vyžádaly nejméně 126 obětí a poškodily tisíce budov.

FILE PHOTO: Head of Presidential Office Yermak in Kyiv
Odevzdat pas, náramek na ruku. Mocný muž Zelenského éry je na svobodě

Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů Kč) na kauci. Dnes tak vyšel z vazební věznice a je na svobodě. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb, oznámila ukrajinská média. Soud vzal Jermaka do vyšetřovací vazby minulý týden.

