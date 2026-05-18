Jih Číny zasáhlo zemětřesení o síle 5,2 stupně, dva lidé zemřeli

Oblast Kuang-si na jihu Číny v pondělí brzy ráno zasáhlo zemětřesení o síle 5,2 stupně. Agentura AFP s odkazem na místní státní média informovala, že při otřesech zemřeli dva lidé a zřítilo se 13 budov.
Zemětřesení zasáhlo město Liou-čou v regionu Kuang-si krátce po půlnoci místního času. Podle čínských úřadů dosáhlo síly 5,2 stupně. Americká geologická služba zaznamenala o něco nižší sílu otřesů, a to 5,0 stupně. Zemětřesení o síle kolem pěti stupňů se považuje za středně silné, může způsobit výrazné škody na starších či špatně postavených budovách v okolí epicentra.
Státní televize CCTV identifikovala oběti jako manželský pár ve věku 63 a 53 let. Při pátrací akci záchranáři našli 91letého muže, který byl pohřešován, a převezli ho do nemocnice. Úřady z postižené oblasti evakuovaly více než 7000 lidí.
Záběry zveřejněné státní televizí ukazovaly lidi prchající z výškových budov i hromady trosek u zničených domů. Záchranáři prohledávali sutiny a s pomocí psů pátrali po případných přeživších. K odklízení trosek byla nasazena těžká technika.
Zemětřesení jsou v Číně poměrně častým jevem. Například letos v lednu si otřesy v odlehlém tibetském regionu vyžádaly nejméně 126 obětí a poškodily tisíce budov.
