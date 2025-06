Na Írán útočily nejdražší letouny historie. Let je extrémní, rozhoduje i jídlo pilota

Příprava pilotů bombardéru B-2 Spirit, s kterými USA zaútočily na íránské jaderné provozy, trvá před misí i několik týdnů. Se strojem za více než dvě miliardy dolarů mohou být ve vzduchu téměř dva dny. Od dvoučlenné posádky to vyžaduje mimořádnou výdrž.

Piloti v kokpitu pravděpodobně nejdražšího vojenského letadla všech dob se během extrémně dlouhého letu soustředí nejen na letové plány, ale také na to, co mají jíst. Výživa během mezikontinentálních letů ovlivňuje bdělost a trávení. "Učíme se ze studií o spánku, vlastně se vzděláváme ve výživě, abychom se naučili to, co nás budí a co nám pak pomáhá usnout," řekl agentuře Reuters bývalý pilot B-2, generálporučík ve výslužbě Steve Basham.

Piloti jsou školeni, aby si všímali, jak potraviny zpomalují nebo urychlují trávení, což je v letadle s jedinou chemickou toaletou velmi důležité. Basham pro mise doporučuje krůtí sendviče z pšeničného chleba a bez sýra. "Tak nijaké jídlo, jak jen to jde," prohlásil muž, který v roce 2024 odešel do důchodu jako zástupce velitele evropského velitelství USA.

B-2 díky rozpětí křídel 52,4 metrů a profilu stealth může uletět 6 tisíc námořních mil (téměř 12 tisíc kilometrů) bez doplňování paliva. Většina misí ale vyžaduje několikanásobné tankování ve vzduchu. S vyšší únavou se tento proces stává stále obtížnějším.

Tankování probíhá naslepo. Piloti nevidí, kam míří rameno vycházející ze zásobovacího letadla, které se připojuje k letounu B-2 necelých pět metrů za jejich hlavami. Místo toho se spoléhají na vizuální signály ze světel před nimi letící cisterny a na naučené referenční body. Při bezměsíční noci se tento úkol stává podle Bashama ze své podstaty nebezpečným.

"Adrenalin se vytrácí. Snažíte se trochu si odpočinout a ještě vás čeká to poslední doplnění paliva," popisoval stav pilotů Bashem. Součástí kokpitu B-2 je malý prostor za sedadly, kde si piloti mohou lehnout na lůžko. Slunečnicová semínka pomáhají některým udržet se ve střehu mezi jídlem.

Prvky letounu, díky nimž je "neviditelný", snižují infračervenou, radarovou a akustickou odezvu. Navzdory špičkové konstrukci závisí úspěch na dvoučlenné posádce. "První software zaostával za povely pilotů, což komplikovalo doplňování paliva," řekl Basham. Aktualizace zlepšily odezvu, ale problém létání v těsné formaci ve velké výšce přetrvává.

"Naši piloti to dělají tak, aby to vypadalo jednoduše, ale zdaleka to tak jednoduché není," řekl Basham. Složité mise letounu B-2 podle něj nelze provádět bez masivní podpory pozemních plánovačů a techniků. Americké letectvo chce v příštích desetiletích nahradit flotily bombardérů B-2 a B-1 nejméně stovkou strojů B-21 Raider.

Podívejte se na záběry bombardéru B-2: