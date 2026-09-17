„Jestřábi a váleční štváči.“ Zpívající politik varuje Evropu před miliony uprchlíků

Lotyšský europoslanec a bývalý starosta Rigy Mārtiņš Staķis (PRO, Zelení/EFA) se snaží v Bruselu a Štrasburku přesvědčovat své kolegy a kolegyně ze západních zemí EU, aby brali hrozby z Východu vážně. Jako zástupce státu přímo sousedícího s Ruskem zdůrazňuje, že evropská obranná politika potřebuje jasný směr a dlouhodobé investice. Sám přitom každý měsíc cvičí v armádních zálohách.
Pro zástupce pobaltských států představuje bezpečnost v Evropě a ohrožení Ruskem absolutní prioritu. Zdaleka ne všichni ze 720 poslanců Evropského parlamentu však tento pocit naléhavosti sdílejí.
„Náš region samozřejmě situaci vnímá s úplně jiným pocitem naléhavosti než ostatní země. Musíme přesvědčovat kolegy, že situace je mnohem vážnější, než jak to vypadá ze Španělska, Itálie nebo Francie,“ vysvětluje Staķis v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Změna postojů uvnitř evropských struktur si podle něj žádá čas i vytrvalost. Sám Staķis přiznává, že i ve své vlastní politické frakci Zelených začínal s minimální podporou.
„Vzpomínám si, když jsem poprvé přišel do frakce a představil svou vizi investic do bezpečnosti – podpořilo mě možná deset lidí. Naposledy jich už bylo kolem čtyřiceti. Věci můžete ovlivnit, pokud máte silné argumenty,“ míní.
Východoevropští politici se podle Staķise často potýkají s nálepkou „jestřábů“ nebo „válečných štváčů“. Argumenty proto musí volit opatrně a podle toho, s kým mluví.
„Zemím Beneluxu například vysvětluji, že pokud by vypukla válka v Pobaltí, přišly by k nim miliony uprchlíků. Je lepší tomu předejít a investovat do bezpečnosti hned,“ doplňuje politik.
Svůj pohled na obranu EU, naléhavost bezpečnostní situace i práci europoslance z malé země, Staķis vysvětluje ve videu výše.
Od starosty Rigy po evropského zákonodárce
Před svým zvolením do Evropského parlamentu působil Staķis jako starosta Rigy a poslanec národního parlamentu. „Starostování“ přitom označuje za „nejlepší práci na světě“. A to díky viditelným výsledkům a kontaktu s lidmi.
Národní parlament oproti tomu vidí jako svázaný stranickou disciplínou. A z Evropského parlamentu na vás podle něj dýchá demokracie.
„V lotyšském parlamentu jste víceméně voják. Jste-li v koalici, hlasujete pro to, co přijde z výborů. V Evropském parlamentu jste opravdu blízko demokracii. Když pracujete na své zprávě, děláte všechno sami – píšete ji, vyjednáváte a hledáte kompromisy,“ popisuje Staķis.
Zkušenosti z exekutivy se přitom podle něj v Bruselu automaticky neúročí: „Když přijdete sem, nejste v podstatě nic. Je tu přes stovku bývalých starostů či premiérů. Svou poznatelnost musíte vybudovat od nuly a své místo si přesvědčivě vybojovat.“
Tři priority a život na cestách
Při práci v Bruselu a ve Štrasburku má Staķis jasně stanovené priority. Na prvním místě jsou pro něj zájmy Lotyšska, které reprezentuje jen devět europoslanců (Česko jich má 21). Následují zájmy mladých voličů jeho strany a až třetí jsou celoevropská témata.
„Jako zástupce malého národa nemohu přemýšlet jen o celoevropských tématech. Musíme myslet i na to, co je drahé naší zemi, zvláště když sousedíme s Ruskem,“ zdůrazňuje.
Cestování mezi Štrasburkem, Bruselem a domovem kompenzuje snahou neztratit kontakt s realitou. Každý pátek tráví v Lotyšsku a navštěvuje školy.
Volný čas věnuje sborovému zpěvu, i když prý naráží na přísnost své sestry a sbormistryně v jedné osobě, dodává s nadsázkou. Každý měsíc také pravidelně absolvuje vojenský výcvik v zálohách.