Zahraničí

Jestli máme s Německem budovat NATO, musíme vyřešit válečné reparace, míní Nawrocki

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Polsko musí konečně vyřešit otázku válečných reparací ze strany Německa, řekl polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki. Spolu s dalšími nejvyššími představiteli Polska uctil na Westerplatte u Gdaňsku památku obránců tohoto poloostrova, který před 86 lety napadl nacistický wehrmacht a který se stal dějištěm úvodní bitvy druhé světové války.
Foto: Reuters

Nawrocki mluvil o tom, že před Polskem stojí výzva v podobě "obrozujícího se neoimperialismu postsovětské Ruské federace". Polsko podle něho stojí před úkolem budovat Evropskou unii a NATO.

"Ty úkoly plníme společně s Německem, naším obchodním partnerem a sousedem. S původcem druhé světové války," řekl polský prezident. Uvedl, že aby bylo možné vytvářet s Německem dobré partnerství založené na pravdě, "musíme konečně vyřídit otázku reparací". Zdůraznil, že jako polský prezident to "jednoznačně požaduje". Vyzval proevropskou vládu premiéra Donalda Tuska, aby mu v této věci pomohla.

Nawrocki je prezidentem Polska necelý měsíc. Ve volbách ho podpořila hlavní opoziční strana, národněkonzervativní Právo a spravedlnost (PiS). Před tím Nawrocki vedl Institut národní paměti, který vyšetřuje zločiny nacismu a komunismu.

Otázku reparací ze strany Německa za obrovské škody, které nacisté napáchali v Polsku, v uplynulých letech otevírali hlavně politici PiS. Německo opakovaně dává najevo, že má tuto věc za uzavřenou, definitivně ji podle něho vyjasnily smlouvy týkající se znovusjednocení Německa v roce 1990. Nemá v úmyslu o ní s Polskem jednat.

Za úsvitu 1. září 1939 wehrmacht na poloostrov Westerplatte zaútočil nejdříve z moře, pak i z pevniny. Polští obránci kapitulovali po týdnu. Německé letectvo také 1. září 1939 časně ráno bombardovalo Wieluń ležící v dnešním Lodžském vojvodství. Tři čtvrtiny zástavby ve městě byly zničeny, nálety si vyžádaly mnoho civilních obětí.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Polsko Německo Karol Nawrocki odškodnění

