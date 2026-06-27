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Zahraničí

Ještě víc deportovaných migrantů. Trump chce vedení imigračního úřadu svěřit Lanci Schroyerovi

ČTK

Americký prezident Donald Trump hodlá do funkce ředitele Úřadu pro imigraci a cla (ICE) jmenovat Lance Schroyera. Trump to dnes oznámil na své sociální síti Truth Social.

U.S. President Trump attends a rally to kick off the 'Great American State Fair' in Washington
"Lance má více než 29 let zkušeností s vymáháním práva v Oklahomě,“ napsal Trump na sociální síti. REUTERS/Evan VucciFoto: REUTERS – Evan Vucci
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"Lance má více než 29 let zkušeností s vymáháním práva v Oklahomě,“ napsal Trump na sociální síti. "Senát musí Lance okamžitě potvrdit – Nezdržujte to," uvedl. Podle něj je Schroyer bývalý příslušník státní policie státu Oklahoma a námořní pěchoty Spojených států.

Funkce sice podléhá schválení Senátem, nicméně je možné jmenovat úřadujícího ředitele. Senátem schváleného ředitele agentura nemá od 20. ledna 2017. Současným úřadujícím ředitelem je od začátku června David Venturella.

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ICE od Trumpova nástupu do úřadu pod tlakem prezidentova poradce Stephena Millera usiloval o navýšení počtu zadržených a deportovaných migrantů. Imigrační úřad přitom čelil rostoucí opozici ze strany demokraty vedených měst a států, na něž protiimigrační razie cílily.

ICE čelí kritice i protestům kvůli tvrdým postupům při raziích, jejichž terčem se stali v některých případech i přistěhovalci s platnými doklady, američtí občané či turisté s potřebnými dokumenty. Odpor vůči úřadu se vyostřil poté, co jeden z jeho příslušníků v lednu na ulici v Minneapolisu zastřelil 37etou Američanku Renée Goodovou. O několik dní později tam federální agenti pohraniční stráže zastřelili stejně starého Alexe Prettiho.

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