Zahraničí

Ještě nejsou, ale budou – drahé potraviny. Překvapivá souvislost s válkou v Íránu

Magic wall - zvýší se kvůli válce v Íránu cena potravin? 2. 4. 2026

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Dusík, amoniak, močovina – to vše se ve velkém vyrábí tam, kde je hodně levného zemního plynu, tedy v zemích Perského zálivu. Slouží jako základ pro umělá hnojiva. Jenže jak zemní plyn, tak jednotlivé sloučeniny zůstávají kvůli íránské blokádě v přístavech. A čím déle bude válka trvat, tím víc se rostoucí ceny nafty (pro traktory a kombajny) nebo plynu (na hnojiva) promítnou do ceny potravin.

Šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno vysvětluje u interaktivní tabule, jak blokáda Hormuzského průlivu ovlivní celosvětové ceny potravin. Jen čeští zemědělci ročně spotřebují 670 tisíc tun dusíkatých hnojiv - a základní surovinou pro jejich výrobu je zemní plyn. Jenže pětina světové výroby zemního plynu je nyní kvůli válce v Íránu blokována.

Nejnovější videa
Další videa
