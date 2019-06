Jeřáb, který má v Budapešti vyzdvihnout vrak turistické lodi, doplul na místo

K mostu, kde se v Budapešti na Dunaji minulý týden potopila loď s jihokorejskými turisty, v pátek doplul dvousettunový jeřáb, který má vrak vyzdvihnout. Neštěstí přežilo sedm lidí, nalezeno bylo dosud 19 těl a devět lidí se pohřešuje, s největší pravděpodobností jsou ale také mrtví. Podle agentury Reuters jde o nejhorší lodní neštěstí na této nejdelší evropské řece za posledních 50 let.

Záchranné operace komplikuje záplavová voda a silné proudy. Než potápěči k vraku přivaří háky, podvlečou pod ním lana a jeřáb tak bude moci vrak vyzvednout, může uplynout několik dní. "Potápěči pracují bez přerušení od rána," řekl dnes na tiskové konferenci mluvčí maďarské speciální jednotky Nandor Jasenszky.

Loď Mořská panna se minulý týden ve středu srazila s větší hotelovou lodí Viking Sigyn a během několika vteřin klesla ke dnu. Soud v Budapešti poslal v sobotu do vazby ukrajinského kapitána většího plavidla, který je podezřelý, že nehodu zavinil. Za ohrožení lodní dopravy mu hrozí dva až osm let vězení. Ve čtvrtek agentury přinesly zprávu, že 64letý Jurik C. v dubnu řídil loď, jež měla nehodu v Nizozemsku.

Záchranáři pátrají po tělech obětí po celém toku Dunaje. "Máme šest hlídkových člunů v Budapešti…a dalších devět níže po proudu za Budapeští… až po hranice se Srbskem," řekl dnes Richard Prohaszka, kapitán dunajské poříční policie. "Používáme sonar, přístroje pro noční vidění a psy," dodal. Právě psi lokalizovali tři oběti na břehu, uvedl Prohaszka.

Ve čtvrtek oznámila policie nalezení čtyř těl - tři z nich našli záchranáři v Budapešti, čtvrtou oběť vyplavil Dunaj u města Érd, které leží asi 20 kilometrů jižně od maďarské metropole.

Těla obětí pomáhají maďarským kolegům hledat i rakouští, jihokorejští a čeští policisté. Slovensko ve čtvrtek slíbilo zadržet tisíce kubíků vody z Dunaje, aby se snížila hladiny řeky v Budapešti.