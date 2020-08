"Jenom Běloruskem projížděli." Moskva odmítá obvinění, že skupina Rusů jsou žoldáci

Rusko znovu odmítlo jakékoli spojení mezi běloruskou opozicí a ruskými občany, kteří byli nedávno zadrženi v Bělorusku. Podle Minsku jde o žoldnéře, kteří dostali úkol destabilizovat situaci před nadcházejícími prezidentskými volbami. Spor kolem údajných ruských žoldnéřů se podle agentury Reuters prohloubil, protože obě strany podávají odlišné vysvětlení jejich přítomnosti v Bělorusku.

Vztahy dosavadních spojenců Ruska a Běloruska se zhoršily, když se země nedohodly na kontraktu týkajícím se ropy a zemního plynu, na jehož dodávkách z Ruska je Bělorusko závislé.

Skupina 33 ruských občanů byla v Bělorusku zadržena tento týden a Minsk odmítl vysvětlení Moskvy, že jde o lidi, kteří Běloruskem jenom projížděli a ve skutečnosti měli namířeno do jiných zemí. Podle čtvrtečního oznámení Moskvy jde o zaměstnance soukromé bezpečnostní služby, kteří v Bělorusku uvázli, když zmeškali let do Istanbulu. V sobotu se s nimi sešli ruští diplomaté.

Šéf běloruských vyšetřovatelů Aljaksandr Agafonov ale v pátek večer řekl, že Rusové neměli v plánu pokračovat jinam. V rozhovoru v televizi ONT prohlásil, že výpovědi jednotlivých Rusů se neshodují. Podle Agafonova 11 z nich řeklo, že chtěli letět do Venezuely, 15 pak do Turecka, dva uvedli Kubu a jeden Sýrii. Další řekl, že o své další destinaci nic neví, a tři se odmítli vyjádřit.

Agentura Reuters také informovala, že zadržení skupiny mužů v maskovacích uniformách těsně před volbami, jež se mají konat 9. srpna, rusko-běloruské vztahy dál zatíží.

Nadějná je kandidatura Svjatlany Cichanouské, což je manželka prezidentova oponenta Sjarheje Cichanouského. Běloruské úřady tvrdí, že zadržení jsou na Cichanouského napojeni, takže je podezřelý z podněcování nepokojů.

Moskva podle agentury Ria Novosti jakékoli propojení zatčených s běloruskou opozicí popřela. Kreml podle svého pátečního sdělení očekává, že bude 33 ruských občanů propuštěno. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov hovořil o "bezdůvodném zadržování". Se zadrženými se sešli ruští diplomaté.

Podle běloruských úřadů je v zemi stále až 200 ruských žoldnéřů, které hledají příslušníci bezpečnostních sil. Podle běloruských státních médií zadržení pracovali pro takzvanou Vagnerovu soukromou vojenskou společnost, která válčí v zájmu Moskvy na Ukrajině, v Sýrii, Libyi a jinde. Ruský stát opakovaně popírá, že žoldnéře využívá.