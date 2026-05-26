Jen za šest měsíců šířil Trump nepravdy o volbách nejméně 107krát

Jen za uplynulých šest měsíců americký prezident Donald Trump nejméně 107krát zopakoval své nepravdivé tvrzení, že mu vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 bylo ukradeno, napsala v úterý agentura Reuters, podle níž téměř dvě třetiny republikánů Trumpovým slovům věří.
Podle Reuters patří volby před šesti lety, v nichž Trump prohrál s demokratem Joem Bidenem, stále k jednomu z hlavních témat devětasedmdesátiletého politika, i když teď čelí politickým rizikům v souvislosti s válkou v Íránu a blížícími se volbami do Kongresu.
Trumpova lživá tvrzení podle analýzy agentury, která sledovala jeho veřejná vystoupení, rozhovory a příspěvky na sociálních sítích, často přicházejí ve vlnách. Jen za jednu dubnovou sobotu tak třeba americký prezident o obviněních týkajících se voleb z roku 2020 psal na své sociální síti Truth Social hned sedmkrát.
Šíře příležitostí, při nichž se tématu dotkne, je přitom značná. Učinil tak nejméně šestkrát při setkání se světovými lídry, při dvou oslavách se sportovními týmy, při oslavách Vánoc v Bílém domě nebo na pikniku pro zákonodárce.
Vedle už tradičních obvinění o ukradených volbách v několika klíčových státech nedávno dokonce tvrdil, že kdyby na zem sestoupil Ježíš a spočítal hlasy, vyhrál by i v Kalifornii, která je přitom silně demokratickým státem. Trump zde v roce 2020 prohrál o 29 procentních bodů a i v roce 2024, kdy byl znovu zvolen prezidentem, zde za demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou zaostal o více než 20 procentních bodů.
Tím, že neustále popírá výsledky prezidentských voleb před šesti lety, si podle několika expertů připravuje půdu pro zpochybňování případných republikánských porážek a demokratických úspěchů, pokud se tato strana vrátí k moci. „Snaží se tím vytvořit mlhu dezinformací. A pokud to pak vystupňuje federálními zásahy, veřejnost nebude reagovat s takovým překvapením,“ je přesvědčena například Alexandra Chandlerová, odbornice na volby z nestranické neziskové organizace Protect Democracy.
Neustále opakovaná nepravdivá tvrzení přinejmenším u republikánských voličů rezonují. Dubnový průzkum veřejného mínění z dílny Reuters/Ipsos ukázal, že 63 procent z nich Trumpovým slovům věří. Naproti tomu jen devět procent demokratů a 21 procent nezávislých voličů se ztotožňuje s přesvědčením, že Trump volby v roce 2020 prohrál kvůli nekalostem.
Jak připomíná Reuters, řada soudních projednávání ani jiných přezkoumání nenašla žádné důkazy pro tvrzení o široce rozšířených podvodech při prezidentských volbách před šesti lety.
