Přeskočit na obsah
Benative
26. 5. Filip
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Jen za šest měsíců šířil Trump nepravdy o volbách nejméně 107krát

ČTK

Jen za uplynulých šest měsíců americký prezident Donald Trump nejméně 107krát zopakoval své nepravdivé tvrzení, že mu vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 bylo ukradeno, napsala v úterý agentura Reuters, podle níž téměř dvě třetiny republikánů Trumpovým slovům věří.

Americký prezident Donald Trump.
Vedle už tradičních obvinění o ukradených volbách v několika klíčových státech nedávno dokonce tvrdil, že kdyby na zem sestoupil Ježíš a spočítal hlasy, vyhrál by i v Kalifornii, která je přitom silně demokratickým státem. (Donald Trump)Foto: REUTERS
Reklama

Podle Reuters patří volby před šesti lety, v nichž Trump prohrál s demokratem Joem Bidenem, stále k jednomu z hlavních témat devětasedmdesátiletého politika, i když teď čelí politickým rizikům v souvislosti s válkou v Íránu a blížícími se volbami do Kongresu.

Trumpova lživá tvrzení podle analýzy agentury, která sledovala jeho veřejná vystoupení, rozhovory a příspěvky na sociálních sítích, často přicházejí ve vlnách. Jen za jednu dubnovou sobotu tak třeba americký prezident o obviněních týkajících se voleb z roku 2020 psal na své sociální síti Truth Social hned sedmkrát.

Související

Šíře příležitostí, při nichž se tématu dotkne, je přitom značná. Učinil tak nejméně šestkrát při setkání se světovými lídry, při dvou oslavách se sportovními týmy, při oslavách Vánoc v Bílém domě nebo na pikniku pro zákonodárce.

Vedle už tradičních obvinění o ukradených volbách v několika klíčových státech nedávno dokonce tvrdil, že kdyby na zem sestoupil Ježíš a spočítal hlasy, vyhrál by i v Kalifornii, která je přitom silně demokratickým státem. Trump zde v roce 2020 prohrál o 29 procentních bodů a i v roce 2024, kdy byl znovu zvolen prezidentem, zde za demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou zaostal o více než 20 procentních bodů.

Reklama
Reklama

Tím, že neustále popírá výsledky prezidentských voleb před šesti lety, si podle několika expertů připravuje půdu pro zpochybňování případných republikánských porážek a demokratických úspěchů, pokud se tato strana vrátí k moci. „Snaží se tím vytvořit mlhu dezinformací. A pokud to pak vystupňuje federálními zásahy, veřejnost nebude reagovat s takovým překvapením,“ je přesvědčena například Alexandra Chandlerová, odbornice na volby z nestranické neziskové organizace Protect Democracy.

Neustále opakovaná nepravdivá tvrzení přinejmenším u republikánských voličů rezonují. Dubnový průzkum veřejného mínění z dílny Reuters/Ipsos ukázal, že 63 procent z nich Trumpovým slovům věří. Naproti tomu jen devět procent demokratů a 21 procent nezávislých voličů se ztotožňuje s přesvědčením, že Trump volby v roce 2020 prohrál kvůli nekalostem.

Související

Jak připomíná Reuters, řada soudních projednávání ani jiných přezkoumání nenašla žádné důkazy pro tvrzení o široce rozšířených podvodech při prezidentských volbách před šesti lety.

Mohlo by vás také zajímat: Si Ťin-pching a Donald Trump kráčejí po červeném koberci za nadšeného vítání školáků.

Si Ťin-pching a Donald Trump kráčejí po červeném koberci za nadšeného vítání školáků. | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv
Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv

ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.

Tomio Okamura
Tomio Okamura
Tomio Okamura

Okamura vrací úder. Po Babišově výpadu si rýpl do jeho střetu zájmů

Jen den potom, co premiér Andrej Babiš (ANO) veřejně setřel šéfa SPD Tomia Okamuru slovy, že si „myslí, že je ve vládě“, přichází protiúder. Okamura v úterý nepřímo udeřil na Babišův Agrofert a kauzu premiérova střetu zájmů. Vzkázal, že dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok.

Vandal nastříkáním nacistického symbolu podle policie projevil sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Pachatel svým činem způsobil škodu 5000 korun. (Ilustrační foto)
Vandal nastříkáním nacistického symbolu podle policie projevil sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Pachatel svým činem způsobil škodu 5000 korun. (Ilustrační foto)
Vandal nastříkáním nacistického symbolu podle policie projevil sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Pachatel svým činem způsobil škodu 5000 korun. (Ilustrační foto)

Policie vyšetřuje nastříkané hákové kříže v Chebu, pachateli hrozí vězení

Policie vyšetřuje případ nastříkaných hákových křížů na výlohy Svazu Němců v Chebu pro podezření z poškození cizí věci a podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Pachateli hrozí až tříletý trest, informoval v úterý krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Policie také hledá svědky incidentu.

Reklama
Russia marks Victory Day with military parade in Moscow
Russia marks Victory Day with military parade in Moscow
Russia marks Victory Day with military parade in Moscow

Jako "ruský velitel" hravě vyšachoval NATO. Německý expert odhalil šokující mezery

V analýze pro prestižní časopis Foreign Policy popsal výzkumník Franz-Stefan Gady z Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) mrazivý scénář válečné hry, ve které jako velitel ruských sil dokázal paralyzovat Severoatlantickou alianci. Simulace provedená na vojenské akademii Bundeswehru v Hamburku odhalila kritické slabiny v evropské obraně i na úrovni politického rozhodování.

Reklama
Reklama
Reklama