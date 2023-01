Jen stovky metrů od sebe. Ruská loď s "nezastavitelnými střelami" obeplouvá Evropu

Britské námořnictvo zveřejnilo fotografie z mezinárodních vod Severního moře poblíž pobřeží Spojeného království. Na snímcích je vidět fregata Královského námořnictva HMS Portland, která dostala rozkaz vyrazit k ruské fregatě Admirál Gorškov. Ta má na své palubě vézt hypersonické střely Cirkon (Zirkon).

Ruská fregata už proplula Lamanšským průlivem, který odděluje Británii od Francie. Doprovází ji tanker Kama. Britská fregata se přiblížila na vzdálenost několika stovek metrů od ruských plavidel a začala je sledovat. Pomáhala jí v tom i loď norské pobřežní stráže Bergen.

Portland doprovází i specializovaný vrtulník Merlin, který stejně jako fregata je vybaven nejmodernějšími sonary, senzory a torpédy pro specializované operace. "Královské námořnictvo svou viditelnou a trvalou přítomností zajišťuje dodržování námořního práva a brání škodlivým aktivitám, aby chránilo zájmy naší země," uvedlo britské námořnictvo.

Admirál Gorškov ve čtvrtek 12. ledna dokončil plavbu Lamanšem, když překonal Doverskou úžinu, nejužší část u Calais. "Budeme pokračovat v plavbě v souladu s plánem," uvedla ruská Severní flotila. Již dříve fregata s řízenými střelami uspořádala v Norském moři válečné cvičení "odrážející simulované nálety nepřítele".

Rusko oficiálně nasadilo fregatu Admirál Gorškov minulý týden. Ministr obrany Sergej Šojgu při té příležitosti uvedl, že válečná loď se vydá na plavbu Atlantským a Indickým oceánem a Středozemním mořem. Podle agentury Reuters má plavba demonstrovat ruské odhodlání pokračovat ve válce na Ukrajině.

"Nikdo neuvidí start rakety ani její let"

Protilodní střely Cirkon jsou podle dřívějších prohlášení ruské armády schopny dosáhnout až devítinásobku rychlosti zvuku a při doletu do 1000 kilometrů mohou zasahovat námořní i pozemní cíle. Zbraně jsou vzhledem ke své rychlosti vnímané jako způsob, jak získat převahu nad jakýmkoliv protivníkem.

"Na tomto místě chci poděkovat především odborníkům z obranného průmyslu, kteří vytvořili a zahájili sériovou výrobu této unikátní zbraně (hypersonické řízené střely Zircon). Jak jsem již řekl, v žádné zemi na světě nemá obdoby. Jsem si jist, že tato výkonná zbraň umožní Rusku spolehlivě se chránit před potenciálními vnějšími hrozbami a pomůže nám sloužit národním zájmům naší země," řekl k vyslání lodi s hypersonickými střelami ruský prezident Vladimir Putin.

Moskva se pochlubila, že loď Gorškov je nyní "nejnebezpečnějším nepřítelem hladinových lodí ve světových oceánech", neboť je vyzbrojena novou hypersonickou střelou. Kapitán fregaty Igor Krochmal již dříve řekl: "Nikdo neuvidí start rakety ani její let. Uvidí pouze, když raketa zasáhne cíl. Cíl na hladině, cíl na pobřeží. Nemyslím si, že v příštích letech bude existovat něco, co by tomu mohlo čelit."