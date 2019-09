"Jste tu jen kvůli tisku." Boris Johnson se dostal do hádky, když navštívil nemocnici

Britský premiér Boris Johnson se během středeční návštěvy jedné z nemocnic ve východním Londýně dostal do vyhrocené slovní konfrontace s rozzlobeným rodičem dítěte, které se tam léčí. Muž ministerského předsedu obvinil, že zařízení navštívil, jen aby pózoval pro média.

Johnson argumentoval tím, že na místě žádný tisk není, zatímco rodič gestikuloval směrem ke kamerám, které incident natáčely, a prohlásil: "Co tím myslíte, že tu nejsou žádní novináři? A kdo jsou tedy tihle lidé?"

Johnson mu vysvětlil, že do nemocnice přišel, aby zjistil skutečný stav věcí. Na to muž, který je podle stanice BBC také labouristickým aktivistou, reagoval, že na to už je asi pozdě a že britské státní zdravotnictví (NHS) je zničené. "Na tomto oddělení není dost lidí, není tu dost lékařů, není tu dost sester, není to tu dobře zorganizované," dodal podle serveru televize ITV.

Podle Johnsonova mluvčího je pochopitelné, že muž, který se s jeho šéfem hádal, byl "velmi vynervovaný". Premiér se podle něj při takových návštěvách "nechce schovávat před realitou a rád hovoří s lidmi, aby mohl lépe pochopit situaci a zjistil, v čem může pomoci".

Johnson v srpnu slíbil veřejnému zdravotnictví mimořádnou finanční injekci 1,8 miliardy liber (52,6 miliardy korun). Uvedl tehdy, že se snaží plnit sliby ohledně vyšších výdajů na NHS, které byly součástí kampaně probrexitového tábora před referendem o členství Británie v Evropské unii. Johnson tehdy hlásal myšlenku, že Británie by odchodem z EU ušetřila 350 milionů liber týdně, které by mohla vynakládat na veřejné zdravotnictví.

Premiér, který byl hlavní tváří kampaně pro odchod Británie z EU, pak čelil obvinění, že veřejnosti lhal a zneužil svého postavení. Jeden britský podnikatel na něj proto podal stížnost k soudu.

Přibáň: Johnson nezvládá ani sám sebe, referendum o brexitu by dnes dopadlo stejně