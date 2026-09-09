Jen pár metrů od katastrofy? Dron málem zasáhl letadlo se Zelenským

Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při odletu z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. málem zasáhl dron. Ve středu to veřejnoprávní stanici NRK bez podrobností řekl norský premiér Jonas Gahr Störe.
Agentura Reuters uvedla, že premiér neupřesnil, z jakého zdroje informaci získal, rovněž neuvedl, do jaké vzdálenosti k prezidentově letounu se dron dostal. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi.
„Jeho letadlo takřka zasáhl dron, když se připravovalo k odletu z Moldavska. To je realita, které (prezident) čelí,“ řekl Störe.
Zelenskyj se ve středu po boku královských rodin a státníků, mezi kterými byl i český prezident Petr Pavel, zúčastnil Haraldova pohřbu. Störe v úterý informoval, že se ještě večer setká se Zelenským a že tématem rozhovoru bude protivzdušná obrana. Ukrajina prakticky každý den čelí útokům ruských dronů, střel s plochou dráhou letu a balistických raket.
Reuters ve středu večer uvedl, že Zelenskyj již v Norsku není, skandinávskou zemi opustil krátce po skončení smutečního obřadu.
Zelenskyj i další ukrajinští vládní činitelé v poslední době využívají k odletům svých vládních letounů Moldavsko místo Polska. Média spekulují, že se tak stalo kvůli sporům mezi Varšavou a Kyjevem.
Moldavský vzdušný prostor v minulosti opakovaně narušily drony a v polovině srpna také ruská střela s plochou dráhou letu. V úterý moldavské ministerstvo obrany informovalo o dopadu dronu na pole na severu země, předtím dron typu Šahíd používaný Ruskem pronikl do moldavského vzdušného prostoru z Ukrajiny, přeletěl do Rumunska a následně se vrátil do Moldavska, kde zmizel z radarů.
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