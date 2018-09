"Jen nenávist vůči cizincům." Merkelová zkritizovala demonstrace v Chemnitzu

Kancléřka uvedla, že na demonstracích extremistů nešlo o vyjádření smutku, ale nenávisti vůči cizincům nebo policii.

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) kritizovala sobotní demonstrace pravice v Chemnitzu (Saské Kamenici). Řadě lidí podle ní nešlo o vyjádření smutku, ale pouze o šíření nenávisti. Lidé i politici se tomu musí postavit. Sama se ale zatím město nedaleko hranic s Českem navštívit nechystá.

"Tento čin v Chemnitzu samozřejmě - a je to pochopitelné - vzbudil smutek a starost," řekl v pondělí v Berlíně mluvčí Merkelové Steffen Seibert o vraždě pětatřicetiletého Němce, z níž jsou podezřelí dva muži z Iráku a Sýrie. "Řada lidí v Chemnitzu tyto pocity vyjádřila třeba tím, že položila svíčky na místo činu," poznamenal.

"Ale to, co jsme v uplynulých dnech a i tento víkend bohužel také viděli - tyto pochody k násilí připravených pravicových extremistů a neonacistů, to se smutkem kvůli člověku nebo se starostí o město a komunitu nemá nic společného," tlumočil mluvčí názor šéfky německé vlády.

"Z těchto pochodů mělo být zřejmé zcela jiné poselství, a to je poselství nenávisti vůči cizincům, politikům, policii, svobodnému tisku a nakonec i vůči našemu demokratickému Německu," je přesvědčena Merkelová.

Takoví lidé podle ní nereprezentují ani Chemnitz, ani Sasko, ani německý lid. "A to jim musíme dát jasně najevo," poznamenal také Seibert, podle něhož je to na politicích i běžných občanech.

Čtvrtmilionovým Chemnitzem od vraždy Němce 26. srpna prošla řada demonstrací, z nichž některé doprovodily výtržnosti a útoky na přistěhovalce. Protestů ve městě se vedle řadových občanů účastní také řada pravicových radikálů. V pondělí někteří z nich dokonce hajlovali, v sobotu se občas na pochodu pořádaném protiimigrační Pegidou a protestní Alternativou pro Německo (AfD) střetávali s policií a opakovaně napadali novináře.

