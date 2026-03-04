Přeskočit na obsah
Benative
4. 3. Stela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

"Jen nás vodili za nos." USA zaútočily na Írán, protože jednání nikam nevedla, řekl Rubio

ČTK

Spojené státy zaútočily na Írán, protože jednání s Teheránem o íránském jaderném programu nikam nevedla, řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Dříve naopak uvedl, že důvodem byl izraelský plán útoku. Informovala o tom stanice CNN.

Classified briefings for the full U.S. Senate and House of Representatives on the situation in Iran, on Capitol Hill
Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu informoval v Kongresu o důvodech amerického útoku na Írán.Foto: Reuters
Reklama

„Jakmile prezident rozhodl, že jednání nebudou fungovat, že nás při vyjednáváních pouze vodí za nos a že tato hrozba je neudržitelná, padlo rozhodnutí zaútočit,“ řekl šéf americké diplomacie, který v úterý o americkém útoku na Írán informoval členy Kongresu.

Rubiovo tvrzení se podle CNN liší od jeho pondělního vyjádření, v němž selhání americko-íránských jednání jako hlavní důvod útoku nezmínil. Tehdy pouze prohlásil, že „operace byla nakonec nezbytná“. Zároveň ale poukazoval na to, že Spojené státy věděly o chystaném izraelském útoku, což vyvolalo dojem, že USA byly do útoku Izraelem fakticky dotlačeny.

Související

„Věděli jsme, že Izrael podnikne akci, věděli jsme, že to vyvolá útok proti americkým silám, a věděli jsme, že pokud proti nim nezasáhneme preventivně ještě před zahájením těchto útoků, utrpíme vyšší ztráty na životech,“ řekl Rubio v pondělí.

V úterý Rubio řekl, že šlo spíše o otázku načasování než samotného záměru útoku. Nezopakoval rovněž tvrzení, že americké rozhodnutí zaútočit ovlivnily izraelské plány.

Reklama
Reklama

Současná válka začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily. Teherán je pak vyzval, aby znemožnily Spojeným státům a Izraeli využívat jejich území pro údery směřované na Írán.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut
Escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut
Escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut

ŽIVĚVálka pokračuje, Izrael v noci zabil nejméně deset lidí v Libanonu

Izraelská armáda při nočních úderech na Libanon zabila nejméně deset lidí a desítky dalších zranila. Izrael ve středu v noci zaútočil na několik oblastí v Libanonu poté, co vyzval obyvatele 16 vesnic k evakuaci. Šest mrtvých potvrdilo podle agentury AFP a televizní stanice Al-Majadín libanonské ministerstvo zdravotnictví. Alespoň čtyři další oběti hlásí agentura NNA ve městě Baalbek.

Reklama
Praha, 27. 2. 2017, Radan Haluzík, antropologFoto: HN - Lukáš Bíba
Praha, 27. 2. 2017, Radan Haluzík, antropologFoto: HN - Lukáš Bíba
Praha, 27. 2. 2017, Radan Haluzík, antropologFoto: HN - Lukáš Bíba

Proč si dříve chudí kluci staví paláce, kde nikdo nebydlí? Vyšla kniha Turbo-venkov

Sociální antropolog a válečný reportér Radan Haluzík ve své nejnovější knize Turbo-venkov píše o balkánském venkovu, který leží současně na periferii i v centru. Autor ukazuje, že i ta nejzapadlejší balkánská vesnice je dnes napojena na globální ekonomické toky. O čem svědčí pompézní domy, které tam najdeme a které více méně zejí prázdnotou?

Reklama
Reklama
Reklama