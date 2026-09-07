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"Jen idioti nebo zrádci se mohou radovat," glosoval polský premiér triumf AfD

ČTK
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Pouze idioti nebo zrádci se mohou v Polsku těšit z vítězství Alternativy pro Německo (AfD) ve volbách ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, uvedl polský premiér Donald Tusk. Strana, kterou sasko-anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou, vyhrála hlasování s téměř 44 procenty hlasů.

FILE PHOTO: Polish-Swedish intergovernmental consultations in Gdynia
"V Polsku se z vítězství AfD v Německu mohou radovat jen idioti nebo zrádci," napsal Tusk s tím, že v polské krajně pravicové straně Konfederace a národně konzervativní straně Právo a spravedlnost (PiS) se "pár takových najde".Foto: REUTERS – Lukasz Glowala
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"V Polsku se z vítězství AfD v Německu mohou radovat jen idioti nebo zrádci," napsal Tusk s tím, že v polské krajně pravicové straně Konfederace a národně konzervativní straně Právo a spravedlnost (PiS) se "pár takových najde".

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Očekávané vítězství AfD v zemských volbách vyvolávalo v Polsku již dopředu nervozitu. Část představitelů AfD totiž v minulosti vyjadřovala kontroverzní postoje k německé minulosti a vztahům s Polskem. Zároveň v Polsku panují obavy, že AfD bude prosazovat vstřícnější vztahy k Rusku a snažit se v Evropě měnit dosavadní převážně proukrajinskou bezpečnostní politiku.

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski minulý týden reagoval na výrok předsedkyně AfD Alice Weidelové, která uvedla, že by podpořila vystoupení Německa ze schengenského prostoru. Podle Sikorského by takový krok měl "vážné důsledky" i pro Polsko.

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