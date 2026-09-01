Jen 12 metrů nad stadionem a pod nimi 60 tisíc lidí. Riskantní průlet obřích strojů rozvířil vášně

Dva obří dopravní letouny prolétly těsně nad střechou stadionu v Kapském Městě, zatímco uvnitř čekalo více než 60 tisíc fanoušků na rugbyový šlágr mezi Jihoafrickou republikou a Novým Zélandem. Působivá letecká show okamžitě obletěla internet. Nadšení ale vystřídaly otázky, zda nebyl manévr až příliš riskantní.
Byla to show, na kterou fanoušci rugby jen tak nezapomenou. Krátce před začátkem prestižního utkání mezi Jihoafrickou republikou a Novým Zélandem se nad stadionem v Kapském Městě objevily dva proudové letouny společnosti Airlink. Jeden v zelených barvách Jihoafrické republiky, druhý v černém zbarvení připomínajícím slavné All Blacks.
Letouny Embraer E190 a E195 se nad stadionem proletěly v mimořádně malé výšce. Záběry z tribun ukazují stroje jen několik metrů nad konstrukcí střechy. Podle zveřejněných údajů šlo přibližně o 12 až 14 metrů. Na tribunách přitom bylo více než 60 tisíc lidí a ve stejném okamžiku nad stadionem vybuchovaly ohňostroje.
Záznamy z průletu se rychle šířily na sociálních sítích. Fanoušci byli nadšení a mnozí označovali představení za impozantní. Z pohledu ze stadionu přitom letadla působí, jako by střechu míjela o pouhý kousek.
Právě mimořádně nízká výška ale vyvolala také kritiku. Někteří odborníci upozornili, že podobný manévr může být citlivý například na náhlý poryv větru. Jakýkoli nečekaný problém by navíc znamenal katastrofální následky vzhledem k desetitisícům lidí na stadionu.
Airlink se proti těmto pochybnostem ohradila. Společnost uvedla, že si je vědoma obav veřejnosti, zároveň ale zdůraznila, že průlet vyžadoval pečlivé plánování a zkoušky. Záběry dvou Embraerů řítících se těsně nad stadionem však ukázaly i druhou stránku podobných leteckých show, hranice mezi dechberoucí podívanou a nebezpečným manévrem může být při pohledu ze země překvapivě tenká.