Jemenští Húsíové tvrdí, že zaútočili raketami na Saúdskou Arábii

Jemenští povstalečtí Húsíové oznámili, že raketami zaútočili na Saúdskou Arábii. Několik hodin předtím slíbili odplatu za vzdušné údery na přístavní město Hudajdá, které Rijád provedl v pátek a při nichž byli podle Húsíů zraněni dva lidé.
Podle agentury AFP tak dále eskaluje situace na nově otevřené frontě regionálního konfliktu, který začal v únoru americko-izraelskými údery na Írán.
Húsíjská média tvrdí, že raketový útok způsobil požáry v přístavní městě Džízán na břehu Rudého moře. Saúdskoarabská protivzdušná obrana vydala varování „před možným rizikem“ pro obyvatele Džízánu a dalšího přístavního města Janbu, které ale po několika minutách odvolala.
Ve středu proíránští Húsíové zaútočili v Rudém moři na dva saúdskoarabské ropné tankery, které podle nich porušili jimi vyhlášenou blokádu Saúdské Arábie, která je americkým spojencem. Tu povstalci oznámili tento týden s tím, že se jedná o odvetu za útok na letiště v hlavním městě Saná z minulého týdne a na blokádu jemenských přístavů a letišť, kterou podle povstalců provádí Rijád.
Rudé moře a Adenský záliv jsou významnou námořní cestou pro export saúdskoarabské ropy, a to hlavně v době, kdy další trasa, Hormuzský průliv, zaznamenává kvůli válce mezi Íránem a Spojenými státy výrazný propad provozu. Námořní blokáda Saúdské Arábie a eskalace bojů mezi Rijádem a Húsíji může ještě více narušit přepravu ropy v regionu.
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