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Zahraničí

Jemenské vládě došla trpělivost. Ohlásila vojenské manévry proti Húsíům

ČTK
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Jemenská vláda podporovaná Saúdskou Arábií ohlásila zahájení rozsáhlé vojenské operace proti jemenským povstalcům Húsíům, které podporuje Írán. Cílem ofenzivy je obsazení území, jež je pod kontrolou povstalců. Ti se v neděli přihlásili k útokům na dvě zařízení saúdskoarabské státní ropné společnosti Saudi Aramco.

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Jemenští Húsíové zveřejnili záběry sestřelení saúdské stíhačky F-15 nad Jemenem.Foto: Houthi Military Media via Reuters
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Povstalci tvrdí, že tyto útoky byly reakcí na předchozí údery Saúdské Arábie na jejich pozice. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA.

„Oznamuji začátek vojenské operace ke znovuzískání zbývajících území republiky a rozšíření autority státu a jeho institucí na celé území země,“ řekl dnes Rašád Alímí, který stojí v čele mezinárodně uznávané jemenské prezidentské rady.

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Zdroje agentury Reuters již dříve informovaly o plánech Saúdské Arábie a jejích jemenských spojenců na operaci proti Húsiům, v rámci které by Saúdská Arábie vedla letecký boj a jemenské síly pozemní boj.

V posledních týdnech Saúdská Arábie čelí sílícím útokům Húsíů, mezi jejichž terče patří saúdskoarabská města, energetická infrastrukturu či lodní doprava. Tyto útoky zvyšují tlak na globální trh s ropou, který letos tvrdě zasáhla americko-izraelská válka proti Íránu.

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Saúdská Arábie se do občanské války v sousedním Jemenu vložila v roce 2015 v čele arabské koalice podporující mezinárodně uznávanou vládu, kterou povstalci vyhnali z hlavního města Saná. Minulý měsíc povstalci během ofenzivy proti vládním silám získali kontrolu nad celým pobřežím Rudého moře a také strategickým průlivem Báb al-Mandab.

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