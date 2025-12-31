Jemenská vláda vyhlásila na 90 dnů výjimečný stav a uzavřela hranice

Mezinárodně uznávaná jemenská vláda na 90 dnů vyhlásila výjimečný stav a na 72 hodin uzavřela letecké, námořní i pozemní hranice.
Reaguje tak podle agentury AFP na postup separatistů podporovaných Spojenými arabskými emiráty, kteří za poslední měsíc ovládli další rozsáhlé oblasti. Saúdská Arábie, která je na straně vlády, v úterý v Jemenu podnikla vzdušný úder v přístavu Mukallá, jehož cílem zahraniční vojenská podpora separatistů. SAE odpoledne oznámily stažení svých zbývajících jednotek z Jemenu.
V Jemenu od roku 2014 trvá občanská válka. Separatisté z Jižní přechodné rady (STC) v ní po boku vládních sil bojují proti povstaleckým Húsíjům, zároveň ale usilují o nezávislost jižního Jemenu a ovládají většinu území více než čtyřicetimilionové země, především oblasti na jejím jihu a východě.
Saúdská Arábie minulý týden separatisty vyzvala, aby se stáhli z východních provincií Hadramaút a Mahra, které tento měsíc ovládli. Dnes koalice vedená Saúdskou Arábií zaútočila na přístav Mukallá na jihu Jemenu, v němž podle ní v uplynulých dnech dvě lodě, které připluly z přístavu Fudžajra ve Spojených arabských emirátech, vyložily velké množství zbraní a bojových vozidel na podporu separatistů.
Koalice uvedla, že úder na přístav si nevyžádal žádné oběti. Agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje napsala, že útok mířil na dok, kde byl vyložen náklad z obou lodí. Reuters také poznamenal, že aktuální vývoj přiblížil Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty více než kdy dřív otevřenému konfliktu.
Saúdská Arábie vyzvala SAE, aby do 24 hodin stáhly své síly z Jemenu. Podporu, které Spojené arabské emiráty poskytují jemenským separatistům, označila za hrozbu pro svou i regionální bezpečnost. Zároveň Rijád vyjádřil naději, že Abú Zabí podnikne nutné kroky, aby se podařilo zachovat vzájemné vztahy.
Spojené arabské emiráty následně uvedly, že je útok na přístav překvapil. Náklad z lodí byl podle nich určen jednotkám SAE a nebyly v něm žádné zbraně. Abú Zabí také dalo najevo zklamání z prohlášení Rijádu a odmítlo vznesená obvinění. K aktuální situaci je podle SAE nutné přistupovat zodpovědně a neměla by se eskalovat.
Koalice vedená Saúdskou Arábií nicméně v úterý večer uvedla, že náklad obsahoval zbraně a munici, které měly být podle jejích informací převezeny do provincie Hadramaút. SAE byly podle koalice informovány, že takové jednání je nepřijatelné, píše Reuters s tím, že jemenské úřady přístav po připlutí obou lodí uzavřely.
Reuters připomíná, že Saúdská Arábie a SAE jsou významnými členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a spory mezi nimi by mohly zkomplikovat hledání shody na množství těžené ropy.
Jemenská vláda, která má pod kontrolou jen malou část území, dnes kvůli aktuálnímu vývoji zrušila obranný pakt se Spojenými arabskými emiráty a vyzvala k okamžitému stažení jednotek SAE. Podle agentury DPA se tím fakticky rozpadlo spojenectví Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů v boji proti Húsíjům, kteří jsou podporováni Íránem a ovládají velké části západního Jemenu včetně hlavního města Saná.
Představitelé separatistů z Jižní přechodné rady, kteří mají zastoupení i v mezinárodně uznávané jemenské prezidentské radě, postup šéfa této rady vůči SAE odmítli a uvedli, že tato blízkovýchodní země zůstává partnerem v boji proti Húsíjům.
Ministerstvo obrany SAE v úterý oznámilo, že z Jemenu stáhne své zbývající jednotky. V prohlášení zdůraznilo, že se jedná o krok vycházející z vlastního rozhodnutí SAE, a to s ohledem na nedávný vývoj.
Podle ministerstva jsou zbývající jednotky součástí protiteroristické mise, na níž se podílejí spolu s mezinárodními partnery. Všechny ostatní emirátské jednotky ze z Jemenu stáhly již v roce 2019, dodalo podle agentury WAM ministerstvo.
Jižní Jemen byl samostatnou zemí v letech 1967 až 1990.
