Jemenci vjeli do rebelů jako kavalerie. Ti označili kruté scény za válečný zločin

Místo obrněných transportérů pick-upy, místo organizovaného ústupu chaotický útěk přes pláž. Záběry z Jemenu ukazují, jak provládní síly pronásledují poražené Húsíe. Ti mluví o válečném zločinu.
Záběry z kabiny obrněného pick-upu ukazují zjevně zraněného zakukleného muže, jak se snaží zvednout ze země a uklidit z cesty. O vteřiny později ho auto přejede a pokračuje v pronásledování. Vše pokrývá střelba a neustálý křik „Alláhu akbar!“
Video z jemenského pobřeží, které začátkem týdne obletělo svět, už húsíjské milice označily za důkaz válečných zločinů provládních jemenských sil.
Ukazují zřejmě konec vypjaté bitvy, kdy provládní Jemenci – převážně z milic „Brigáda gigantů“ (arabsky Al-Amaliqa) a „Jednotky štítu vlasti“ (Quwwat Dir’ al-Watan) rozhánějí poražené a prchající Húsíe.
Video připomíná spíš než moderní bojiště nájezd kavalerie do řad roztroušeného vojska. Záběry z vozidla následuje pohled z dronu. Ten ukazuje pláž plnou desítek prchajících bojovníků. Kolem nich krouží jemenské vozy osazené ozbrojenci.
Ti do davu střílejí a přejíždějí zraněné. Roztroušení Húsíové palbu opětují a snaží se utéct do relativního bezpečí moře.
„Ukazuje se pravá povaha saúdského režimu a sil, které zmobilizoval z extremistických frakcí,“ okomentoval záběry pro Reuters mluvčí Húsíů a dodal, že jde o jasné zdokumentování válečného zločinu.
Mluvčí Brigády gigantů agentuře Reuters řekl, že jednotka incident vyšetřuje. Podle něj její příslušníci dostali mylnou informaci, že se Húsíové vzdávají, někteří z nich ale následně začali střílet.
„Jednotky štítu vlasti“ mezitím podle Reuters vydaly v úterý směrnici vyzývající vojáky, aby s vězni zacházeli dobře a dodržovali náboženské, etické a právní normy. Přímého komentáře k videu se ale rovněž zdržely.
„Úsvit Jemenu“
Zachycený střet se podle datace videa odehrál 5. října. Jde tak o jeden z prvních bojů protiofenzivy koalice provládních jemenských sil podporovaných Saúdskou Arábií.
Operaci „Úsvit Jemenu“ oznámil 4. října předseda mezinárodně uznávané jemenské prezidentské rady Rašíd Alímí s tím, že cílem je znovu dobýt území zabrané Húsíi a obnovit kontrolu vlády nad celou zemí.
Húsíové dlouhodobě ovládají sever a západ země, zatímco mezinárodně uznávaná vláda ovládá jih a jihovýchod. Během září získali Húsíové částečnou kontrolu nad přístavním městem Mokka a nad jihozápadním pobřežím, včetně strategického průlivu Bab al-Mandab. Tím prochází významná část světové námořní dopravy.
V prvních dnech protiofenzivy vládní jednotky oznámily dobytí několika pozic včetně města Džubáb a letiště Dhu Bab. Postupují také směrem k přístavu Mokka a pokračují v okolí města Táiz. Húsíové na postup odpovídají raketovými a dronovými útoky proti cílům v Jemenu i saúdské ropné infrastruktuře.