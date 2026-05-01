Jeho foto? Jen propaganda. Nejmladšímu politickému vězni na Kubě je 16, zhoršuje se mu zdraví

Nevládní organizace či dva američtí kongresmani vyzvali kubánské úřady, aby okamžitě propustily 16letého chlapce, který je od půli března ve věznici s maximální ostrahou a jehož zdravotní stav se zhoršuje. Jonathan Muir byl zatčen za účast na protestech proti nedostatku potravin a proti každodenním dlouhým výpadků dodávek elektřiny a čelí obvinění ze sabotáže, za což hrozí sedm až 15 let vězení.
O případu informoval v pátek španělský deník El País, který chlapce označil za nejmladšího politického vězně na Kubě.
O případu se širší veřejnost dozvěděla poté, co kubánský provládní deník otiskl fotografii Jonathana Muira, jak hraje ve věznici Canaleta v Ciegu de Ávilana na klávesy.
Lidskoprávní organizace a chlapcova rodina to označily za propagandu autoritářského režimu, který se podle nich snaží vyvolat zdání, že hoch se má za mřížemi dobře, ačkoliv jeho zdravotní stav se zhoršuje. Podle otce Eliera Muira je chlapec dehydratovaný, podvyživený, pokousaný od štěnic, dostává pouze jedno jídlo denně a nemá přístup k odpovídající lékařské péči.
Jonathan Muir byl zatčen 16. března několik dnů poté, co se účastnil protestů ve městě Morón. K jeho propuštění i kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu minulý měsíc vyzvali mimo jiné američtí kongresmani Mario Díaz-Balart či María Elvira Salazarová. Meziamerická komise pro lidská práva (IACHR; CIDH), což je orgán Organizace amerických států (OAS), v dubnu vyzvala kubánskou vládu, aby chlapci zajistila lepší podmínky, mimo jiné více jídla a vody a také lékařskou péči.
Podle španělské nevládní organizace Prisoners Defenders je na Kubě nyní na 1200 politických vězňů, včetně dvou nezletilých. Nejméně 44 bylo zadrženo v březnu při protestech kvůli nedostatku potravin a mnohahodinovým výpadkům elektřiny, které jsou často provázeny i přerušením dodávek vody.
Dlouhodobou ekonomickou krizi na karibském ostrově zhoršilo letos americké ropné embargo, kvůli němuž místní komunistická vláda vyhlásila sérii restriktivních opatření ve všech sektorech. Paliva není dostatek na dopravu lidí do práce, pro zásobování obchodů či svoz odpadků a nemocnice provádějí jen akutní operace. Americká vláda koncem února embargo zmírnila, když povolila prodej paliva kubánským podnikatelům s podmínkou, že z něj nebudou profitovat státní instituce. Kritická situace se ale výrazně nezlepšila.
Mohlo by vás zajímat: Kubánci protestují v centru Havany proti rozsáhlému výpadku proudu trvajícímu hodiny nebo i dny
„Takový extrém jsem nezažila." Vonnová je stále v režimu přežití, ohledně budoucnosti tápe
Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová prožívá nejhorší období své kariéry, od hrůzostrašného pádu při sjezdu na olympijských hrách v Itálii podstoupila osm operací a dokonce jí hrozila amputace končetiny. Svou statečností ale motivuje řadu ostatních lidí, kteří svádí boj se zraněními nebo nemocemi. Přestože se její stav pomalu lepší, Američanka stále neví, jestli se na závodní tratě ještě vrátí.
ŽIVĚ Írán nabízí Trumpovi další jednání, ve hře jsou ale i nové americké údery
Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší podle agentur AFP a Reuters íránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné.
"Zvýšíme vojákům platy". Zelenskyj slíbil reformu vyčerpané armády. Tíží ji i skandální foto
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes oznámil, že v červnu by se měly zlepšit podmínky vojáků na frontě. Slíbil mimo jiné zvýšení platů či zvážení postupného propouštění těch, kteří slouží už dlouho, informovala agentura Reuters.
"DiCapriovi by se to nestalo". Režiséra Talankina nepustili s Oscarem do letadla, soška se našla
Ruský režisér Pavel Talankin přišel o sošku Oscara poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště JFK zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se Oscar ztratil, Lufthansa pak uvedla, že soška se přece jen našla.
Konvoj s velrybou Timmy stojí. Ostře sledovanému člunu na cestě k oceánu překáží vlny
Nákladní člun s velrybou vyproštěnou z mělčiny na severu Německa se kvůli nepříznivému počasí zastavil. Nyní se nachází východně od dánského města Skagen, které leží na nejsevernějším cípu Jutského poloostrova. Podle bulvárního listu Bild musí transport počkat, až se úžinami mezi Dánskem, Švédskem a Norskem přežene bouřka, která vyvolává vysoké vlny.