Reklama
Reklama
Jeho foto? Jen propaganda. Nejmladšímu politickému vězni na Kubě je 16, zhoršuje se mu zdraví

ČTK

Nevládní organizace či dva američtí kongresmani vyzvali kubánské úřady, aby okamžitě propustily 16letého chlapce, který je od půli března ve věznici s maximální ostrahou a jehož zdravotní stav se zhoršuje. Jonathan Muir byl zatčen za účast na protestech proti nedostatku potravin a proti každodenním dlouhým výpadků dodávek elektřiny a čelí obvinění ze sabotáže, za což hrozí sedm až 15 let vězení.

Porážka USA v Zátoce sviní znovu ožila. Trump hrozí, Havana mobilizuje
Podle španělské nevládní organizace Prisoners Defenders je na Kubě nyní na 1200 politických vězňů, včetně dvou nezletilých.
Reklama

O případu informoval v pátek španělský deník El País, který chlapce označil za nejmladšího politického vězně na Kubě.

O případu se širší veřejnost dozvěděla poté, co kubánský provládní deník otiskl fotografii Jonathana Muira, jak hraje ve věznici Canaleta v Ciegu de Ávilana na klávesy.

Lidskoprávní organizace a chlapcova rodina to označily za propagandu autoritářského režimu, který se podle nich snaží vyvolat zdání, že hoch se má za mřížemi dobře, ačkoliv jeho zdravotní stav se zhoršuje. Podle otce Eliera Muira je chlapec dehydratovaný, podvyživený, pokousaný od štěnic, dostává pouze jedno jídlo denně a nemá přístup k odpovídající lékařské péči.

Jonathan Muir byl zatčen 16. března několik dnů poté, co se účastnil protestů ve městě Morón. K jeho propuštění i kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu minulý měsíc vyzvali mimo jiné američtí kongresmani Mario Díaz-Balart či María Elvira Salazarová. Meziamerická komise pro lidská práva (IACHR; CIDH), což je orgán Organizace amerických států (OAS), v dubnu vyzvala kubánskou vládu, aby chlapci zajistila lepší podmínky, mimo jiné více jídla a vody a také lékařskou péči.

Reklama
Reklama
Podle španělské nevládní organizace Prisoners Defenders je na Kubě nyní na 1200 politických vězňů, včetně dvou nezletilých. Nejméně 44 bylo zadrženo v březnu při protestech kvůli nedostatku potravin a mnohahodinovým výpadkům elektřiny, které jsou často provázeny i přerušením dodávek vody.

Dlouhodobou ekonomickou krizi na karibském ostrově zhoršilo letos americké ropné embargo, kvůli němuž místní komunistická vláda vyhlásila sérii restriktivních opatření ve všech sektorech. Paliva není dostatek na dopravu lidí do práce, pro zásobování obchodů či svoz odpadků a nemocnice provádějí jen akutní operace. Americká vláda koncem února embargo zmírnila, když povolila prodej paliva kubánským podnikatelům s podmínkou, že z něj nebudou profitovat státní instituce. Kritická situace se ale výrazně nezlepšila.

Mohlo by vás zajímat: Kubánci protestují v centru Havany proti rozsáhlému výpadku proudu trvajícímu hodiny nebo i dny

Kubánci protestují v centru Havany proti rozsáhlému výpadku proudu trvajícímu hodiny nebo i dny | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
„Takový extrém jsem nezažila." Vonnová je stále v režimu přežití, ohledně budoucnosti tápe

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová prožívá nejhorší období své kariéry, od hrůzostrašného pádu při sjezdu na olympijských hrách v Itálii podstoupila osm operací a dokonce jí hrozila amputace končetiny. Svou statečností ale motivuje řadu ostatních lidí, kteří svádí boj se zraněními nebo nemocemi. Přestože se její stav pomalu lepší, Američanka stále neví, jestli se na závodní tratě ještě vrátí.

ŽIVĚ Írán nabízí Trumpovi další jednání, ve hře jsou ale i nové americké údery

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší podle agentur AFP a Reuters íránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné.

"DiCapriovi by se to nestalo". Režiséra Talankina nepustili s Oscarem do letadla, soška se našla

Ruský režisér Pavel Talankin přišel o sošku Oscara poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště JFK zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se Oscar ztratil, Lufthansa pak uvedla, že soška se přece jen našla.

Reklama
Konvoj s velrybou Timmy stojí. Ostře sledovanému člunu na cestě k oceánu překáží vlny

Nákladní člun s velrybou vyproštěnou z mělčiny na severu Německa se kvůli nepříznivému počasí zastavil. Nyní se nachází východně od dánského města Skagen, které leží na nejsevernějším cípu Jutského poloostrova. Podle bulvárního listu Bild musí transport počkat, až se úžinami mezi Dánskem, Švédskem a Norskem přežene bouřka, která vyvolává vysoké vlny.

Reklama
Reklama
Reklama