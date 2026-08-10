Medvědích útoků přibývá, podívejte se, kde hrozí. Při setkání jednu věc určitě nedělejte

Váží i přes 300 kilo a sprintuje rychlostí až 55 kilometrů za hodinu. Výskyt medvěda hnědého hlásí už naprostá většina slovenských okresů. A přibývá i střetů s lidmi. Jen tento víkend si dva útoky vyžádaly hospitalizaci. Kde se medvědi pohybují, na co si při túrách dávat pozor a jak se při setkání s medvědem zachovat? Jedné instinktivní reakci se rozhodně vyhněte.
Tento víkend byly na Slovensku hlášeny dva útoky medvěda na člověka, které si vyžádaly hospitalizaci.
V sobotu medvědice zaútočila na cyklistu nedaleko Liptovského Mikuláše. Muž skončil v nemocnici s tržnými ranami. U severoslovenských Turan pak v neděli podvečer medvědice napadla a zranila dalšího muže.
Střety medvědů s lidmi přitom na Slovensku nejsou ojedinělé a náměstek slovenského ministerstva životního prostředí Filip Kuffa o víkendu potvrdil, že Slovensko a Rumunsko s podporou dalších zemí včetně Česka žádají snížení stupně ochrany medvěda v Evropské unii. Podle Kuffy totiž žije více než polovina medvědí populace v evropském bloku právě v těchto dvou zemích.
Podívejte se, kde se medvědi objevují
Jedním z nejlepších způsobů, jak před výletem odhadnout riziko, je podívat se na aktuální hlášení výskytu medvědů. Slovenská státní ochrana přírody je pravidelně zveřejňuje na serveru Pozor medveď.
Podle údajů bylo letos k srpnu nejvíce medvědů hlášeno v okrese Liptovský Mikuláš, a to 388. Okresů, kde by ale medvěd nebyl zpozorován, je už naprostá menšina.
Je však třeba mít na paměti, že mapa neukazuje přesný počet medvědů ani jejich skutečnou početnost v jednotlivých oblastech. Údaje vycházejí z podnětů veřejnosti, a mají proto pouze orientační charakter. Před cestou do lesa se přesto podle znalců vyplatí aktuální hlášení zkontrolovat a přizpůsobit jim trasu i dobu výletu.
V Rumunsku, kde může podle odhadů žít až 13 tisíc medvědů, ministerstvo životního prostředí koncem minulého roku představilo interaktivní mapu zón výskytu a řízení populace medvědů. Pro přehled o aktuálním hlášení medvědů pak cestovatelé doporučují mobilní aplikace, jako je RO-BEAR nebo Moroo.
Co dělat, když medvěda potkáte
Podle slovenské Státní ochrany přírody samotné setkání s medvědem ještě neznamená, že šelma zaútočí. Medvěd je přirozeně plaché a opatrné zvíře, které před člověkem většinou rychle uteče. Většina zranění vzniká při sebeobraně, kdy se medvěd cítí ohrožený, například když je zvíře překvapeno nebo chrání mláďata či potravu.
Pokud medvěda spatříte, zachovejte klid a dejte mu prostor k ústupu. K medvědovi se nikdy nepřibližujte, ani pokud působí klidně.
Pokud si vás ještě nevšiml, doporučuje se tiše a nenápadně vrátit stejnou cestou a nechat mu dostatek prostoru.
Pokud o vás ví, mluvte klidným hlasem, aby poznal, že jste člověk, a pomalu ustupujte. Vyhněte se prudkým pohybům a přímému pohledu do očí, který může zvíře vnímat jako hrozbu.
Reakce medvěda na setkání s člověkem nicméně závisí také na reakci a chování člověka, pohlaví, věku, zdravotním stavu a povaze medvěda, ale také na jeho předchozích zkušenostech s lidmi.
Hlavně neutíkejte
Při nečekaném setkání na vzdálenost menší než zhruba 100 metrů doporučují ochránci vzdálenost zvětšovat pomalým ústupem, nikoli během. Útěk totiž může vyvolat pronásledování.
Neotáčejte se k medvědovi zády a pomalu, bez náhlých pohybů kontrolovaně couvejte, radí slovenský server.
Medvěd se také může náhle rozběhnout směrem k člověku a těsně před ním zastavit. Podle ochránců může jít o takzvaný klamný výpad – varování, kterým zvíře dává najevo, že se má člověk vzdálit. V takové chvíli je důležité zachovat klid a dál pomalu ustupovat.
Pokud se medvěd postaví na zadní, nemusí to znamenat, že se chystá zaútočit. Podle odborníků se tím často jen snaží získat lepší přehled o situaci a zjistit, co má před sebou.
Nejlepší je prevence
Riziko nečekaného setkání lze podle slovenských ochránců výrazně snížit už samotným způsobem pohybu v přírodě.
Nevstupujte do hustého a nepřehledného terénu, pokud to není nutné.
Nevyrážejte do lesa za svítání, za soumraku ani v noci, kdy jsou medvědi aktivnější.
Držte se vyznačených turistických tras a pokud možno choďte ve skupině.
Všímejte si stop, trusu a dalších pobytových znaků medvěda.
V hustém porostu, za silného větru nebo u tekoucí vody může být obtížné medvěda včas zaslechnout a medvěd nemusí zaslechnout blížícího se člověka. Aby nedošlo k vylekání nebezpečné šelmy, pomůže hlasitější rozhovor, tleskání nebo pískání, aby zvíře vědělo, že se blíží člověk.
Nepřibližujte se k uhynulým zvířatům ani k místům, kde medvěd hledá potravu.
Pokud narazíte na medvídě, nepřibližujte se k němu, ani pokud působí bezbranně nebo například ztraceně. V blízkosti může být medvědice.
Nenechávejte v přírodě zbytky jídla ani odpadky, které mohou medvědy přilákat.
Co když medvěd skutečně zaútočí?
Hlavní příčinou útoků medvědů hnědých na lidi je obranný reflex (preventivní útok). Většinou jde o medvěda, kterého osamělý člověk na krátkou únikovou vzdálenost vyruší nebo překvapí.
Kromě překvapivých setkání patří mezi další nejčastější příčiny útoků setkání s medvědicí, která má u sebe mláďata, či vyprovokování medvěda přítomností psa.
Při skutečném ohrožení stojí medvěd na všech čtyřech, přední tlapy má pevně a široce postavené, hlavu drží rovně nebo mírně skloněnou a někdy s ní pohybuje ze strany na stranu. Upřeně přitom hledí na člověka, někdy výrazněji slintá, uši má otočené dozadu a spodní pysk vysunutý dopředu. Někdy rychle funí a bručí, ohání se tlapami a cvaká zuby.
Podrážděný medvěd také někdy řve nebo udeří přední tlapou do země, při samotném útoku však obvykle nevydává žádný zvuk. Obecné pravidlo při setkání člověka s velkými šelmami říká, že tváří v tvář takovému medvědovi je třeba zůstat čelem k němu a pomalu ustupovat dozadu.
V případě, že dojde k fyzickému napadení, by si člověk měl lehnout na břicho, chránit rukama a rameny hlavu a krk a zůstat bez pohybu, dokud medvěd neodejde. Pokud ho zvíře převrátí, měl by se znovu dostat do této polohy, aby měl břicho a životně důležité orgány chráněné.
Aktivní odpor může podle doporučení prodloužit útok a zvýšit riziko vážného zranění. Bránící se medvěd většinou přestane útočit, když zjistí, že už nepředstavujete hrozbu.
Medvěd útočí údery tlapou, kousáním, sražením oběti k zemi, kombinací úderů tlapou, sražení a kousání nebo vlečením oběti po zemi. Údery tlapami směřují na hlavu a obličej, klíční kosti, lopatku a hrudník.
Sprejem mířit na hlavu
Ochránci zároveň doporučují mít v rizikových oblastech obranný sprej proti medvědům a mít ho připravený po ruce, nikoli pouze uložený v batohu.
Podle serveru Pozor medveď je právě sprej s kapsaicinem považován za účinný způsob, jak odradit útočícího nebo hrozivě se chovajícího medvěda. Sprej po odejmutí pojistky funguje na vzdálenost kolem sedmi až deseti metrů a při použití se doporučuje mířit medvědovi na hlavu.
Pokud je ohrožen život, zdraví nebo majetek, je třeba okamžitě volat 112. Operátoři situaci vyhodnotí a v případě potřeby vyšlou zásahový tým.
Nejdůležitější pravidlo při setkání s medvědem je ale podle ochránců jednoduché: zachovat klid, nepřibližovat se, neprovokovat a neutíkat.
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