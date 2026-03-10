Přeskočit na obsah
Benative
10. 3. Viktorie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Jednoznačný aplaus pro Rubia. Při debatě o Trumpově nástupci zastínil favorita

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Donald Trump při neformální debatě se svými spojenci otevřel otázku svého politického nástupce. Přestože je za favorita republikánů dlouhodobě považován viceprezident J. D. Vance, zúčastnění vyjádřili téměř jednoznačnou podporu ministru zahraničí Marcu Rubiovi.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (v popředí) a viceprezident J. D. Vance na archivním snímku
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (v popředí) a viceprezident J. D. Vance na archivním snímku.Foto: Reuters
Reklama

Zatímco se Spojené státy v noci na 28. února chystaly připojit k Izraeli při úderech na Írán, ve floridském sídle prezidenta Donalda Trumpa Mar-a-Lago se vedla živá debata mezi členy jeho administrativy a významnými republikánskými podporovateli.

Prezidenta přitom zajímala především jedna otázka: koho by měl podpořit jako prezidentského kandidáta pro rok 2028 – ministra zahraničí Marca Rubia, nebo viceprezidenta J. D. Vance?

Související

Přestože je na pozici Trumpova nástupce dlouhodobě favorizován Vance, podle zdrojů stanice NBC se při spontánní anketě v Trumpově floridské rezidenci ozval hlasitý aplaus, kterým většina přítomných dávala najevo podporu Rubiovi.

„Bylo to téměř jednoznačné pro Marca,“ uvedl pro NBC jeden z přítomných, což potvrdil i další zdroj. Jeden z bývalých představitelů Trumpovy administrativy však upozornil, že tato událost nutně neznamená, že by měl Trump o svém nástupci jasno.

Reklama
Reklama

„Lidé z donorského okruhu kolem Mar-a-Laga nikdy nebyli zrovna fanoušci J. D.,“ řekl bývalý úředník. „Viceprezidentem se nestal díky nim. Pokud si vzpomenete, právě tahle skupina naopak tlačila na prezidenta, aby vybral Marca.“

Rubio v centru dění, Vance v obtížné pozici

Server Axios už v únoru informoval, že Trump se se svým okolím často radí o svém možném nástupci, přičemž se v těchto rozhovorech stále častěji vrací právě k Rubiovi.

„Mluví o Marcovi, ne o J. D.,“ uvedl jeden republikánský senátor. „Myslím, že ho má rád. Obdivuje jeho schopnosti, pokud ho přímo nevyzývá. A J. D. teď tak trochu bloudí v politické pustině,“ dodal.

Rubio se od začátku letošního roku dostává do popředí zejména v důsledku konfliktů ve Venezuele, Íránu a potenciálně i na Kubě.

Reklama
Reklama

Zatímco Rubiův profil díky této agendě roste, Vance se kvůli ní ocitá v komplikovanější pozici. Jako veterán války v Iráku totiž dlouhodobě kritizuje zapojování Spojených států do zahraničních konfliktů. Přestože nyní intervenci proti Íránu oficiálně podporuje, podle deníku The New York Times měl před zahájením útoku výhrady.

Související

Konflikt s Íránem však může být politickou zátěží i pro Rubia. Válka je mezi velkou částí voličů nepopulární a jeho komunikace kolem ní navíc vyvolala kontroverze. Ministr minulý týden naznačil, že se Spojené státy připojily k útoku proto, že věděly, že Izrael stejně zasáhne. Někteří příznivci hnutí MAGA to následně interpretovali jako přiznání, že byl Trump k vojenské akci dotlačen izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Favoritem průzkumů zůstává Vance

Navzdory zákulisním spekulacím je však Vance stále považován za favorita na republikánskou prezidentskou nominaci za dva roky, což potvrzuje většina veřejných průzkumů. Únorový průzkum University of New Hampshire mu v republikánských primárkách přisuzuje 53 procent podpory, zatímco Rubio získal pouze sedm procent.

Přesto spolu Rubio a Vance udržují dobré vztahy a sami odmítají, že by mezi nimi panovalo napětí. Vance uvedl, že letošní volby do Kongresu pomohou vyjasnit jeho politickou budoucnost. Rubio mezitím zopakoval, že doufá, že Vance bude kandidovat, a dodal, že by byl „skvělým kandidátem“.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hasiči dostali k vánocům nové cisternové vozy.
Hasiči dostali k vánocům nové cisternové vozy.
Hasiči dostali k vánocům nové cisternové vozy.

V Praze 7 hořel plyn unikající z potrubí, únik zastavily až výkopové práce

Požár plynu unikajícího z potrubí v Dobrovského ulici v Praze 7 byl po zhruba čtyřech hodinách uhašen, plynaři zastavili přívod, oznámil novinářům mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Hasiči podle něj ještě na místě měří koncentrace plynu. K zastavení požáru museli plynaři udělat výkopové práce, uzavření nejbližší plynové přípojky nestačilo. Požár vyvolal evakuaci čtyř domů a omezil dopravu v okolí.

Fuel shortage due to rupture in Peru's main gas pipeline
Fuel shortage due to rupture in Peru's main gas pipeline
Fuel shortage due to rupture in Peru's main gas pipeline

ŽIVĚ Nafta v Česku zdražila o 6,10 Kč od začátku války na Blízkém východě

Cena nafty v ČR stoupla od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u čerpacích stanic za průměrných 36,36 Kč za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února.

Reklama
Německo policie razie loupež klenoty Berlín Drážďany
Německo policie razie loupež klenoty Berlín Drážďany
Německo policie razie loupež klenoty Berlín Drážďany

Kvůli nálezu bomby z války se bude muset v Drážďanech evakuovat osmnáct tisíc lidí

Kvůli nálezu bomby z druhé světové války bude muset ve středu z centra Drážďan evakuováno osmnáct tisíc lidí. Na svém webu o tom v úterý informovali hasiči saské metropole. Podle nich půjde o dosud největší evakuaci ve městě kvůli nálezu válečné bomby. Loni v lednu muselo kvůli podobné situaci centrum Drážďan opustit deset tisíc lidí.

Reklama
Reklama
Reklama