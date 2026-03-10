Jednoznačný aplaus pro Rubia. Při debatě o Trumpově nástupci zastínil favorita

Donald Trump při neformální debatě se svými spojenci otevřel otázku svého politického nástupce. Přestože je za favorita republikánů dlouhodobě považován viceprezident J. D. Vance, zúčastnění vyjádřili téměř jednoznačnou podporu ministru zahraničí Marcu Rubiovi.
Zatímco se Spojené státy v noci na 28. února chystaly připojit k Izraeli při úderech na Írán, ve floridském sídle prezidenta Donalda Trumpa Mar-a-Lago se vedla živá debata mezi členy jeho administrativy a významnými republikánskými podporovateli.
Prezidenta přitom zajímala především jedna otázka: koho by měl podpořit jako prezidentského kandidáta pro rok 2028 – ministra zahraničí Marca Rubia, nebo viceprezidenta J. D. Vance?
Přestože je na pozici Trumpova nástupce dlouhodobě favorizován Vance, podle zdrojů stanice NBC se při spontánní anketě v Trumpově floridské rezidenci ozval hlasitý aplaus, kterým většina přítomných dávala najevo podporu Rubiovi.
„Bylo to téměř jednoznačné pro Marca,“ uvedl pro NBC jeden z přítomných, což potvrdil i další zdroj. Jeden z bývalých představitelů Trumpovy administrativy však upozornil, že tato událost nutně neznamená, že by měl Trump o svém nástupci jasno.
„Lidé z donorského okruhu kolem Mar-a-Laga nikdy nebyli zrovna fanoušci J. D.,“ řekl bývalý úředník. „Viceprezidentem se nestal díky nim. Pokud si vzpomenete, právě tahle skupina naopak tlačila na prezidenta, aby vybral Marca.“
Rubio v centru dění, Vance v obtížné pozici
Server Axios už v únoru informoval, že Trump se se svým okolím často radí o svém možném nástupci, přičemž se v těchto rozhovorech stále častěji vrací právě k Rubiovi.
„Mluví o Marcovi, ne o J. D.,“ uvedl jeden republikánský senátor. „Myslím, že ho má rád. Obdivuje jeho schopnosti, pokud ho přímo nevyzývá. A J. D. teď tak trochu bloudí v politické pustině,“ dodal.
Rubio se od začátku letošního roku dostává do popředí zejména v důsledku konfliktů ve Venezuele, Íránu a potenciálně i na Kubě.
Zatímco Rubiův profil díky této agendě roste, Vance se kvůli ní ocitá v komplikovanější pozici. Jako veterán války v Iráku totiž dlouhodobě kritizuje zapojování Spojených států do zahraničních konfliktů. Přestože nyní intervenci proti Íránu oficiálně podporuje, podle deníku The New York Times měl před zahájením útoku výhrady.
Konflikt s Íránem však může být politickou zátěží i pro Rubia. Válka je mezi velkou částí voličů nepopulární a jeho komunikace kolem ní navíc vyvolala kontroverze. Ministr minulý týden naznačil, že se Spojené státy připojily k útoku proto, že věděly, že Izrael stejně zasáhne. Někteří příznivci hnutí MAGA to následně interpretovali jako přiznání, že byl Trump k vojenské akci dotlačen izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.
Favoritem průzkumů zůstává Vance
Navzdory zákulisním spekulacím je však Vance stále považován za favorita na republikánskou prezidentskou nominaci za dva roky, což potvrzuje většina veřejných průzkumů. Únorový průzkum University of New Hampshire mu v republikánských primárkách přisuzuje 53 procent podpory, zatímco Rubio získal pouze sedm procent.
Přesto spolu Rubio a Vance udržují dobré vztahy a sami odmítají, že by mezi nimi panovalo napětí. Vance uvedl, že letošní volby do Kongresu pomohou vyjasnit jeho politickou budoucnost. Rubio mezitím zopakoval, že doufá, že Vance bude kandidovat, a dodal, že by byl „skvělým kandidátem“.
V Praze 7 hořel plyn unikající z potrubí, únik zastavily až výkopové práce
Požár plynu unikajícího z potrubí v Dobrovského ulici v Praze 7 byl po zhruba čtyřech hodinách uhašen, plynaři zastavili přívod, oznámil novinářům mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Hasiči podle něj ještě na místě měří koncentrace plynu. K zastavení požáru museli plynaři udělat výkopové práce, uzavření nejbližší plynové přípojky nestačilo. Požár vyvolal evakuaci čtyř domů a omezil dopravu v okolí.
ŽIVĚ Ukrajinští experti pomohou arabským zemím ničit íránské drony, uvedl Zelenskyj
Ukrajinští vojenští experti jsou tento týden očekáváni v Kataru, Spojených arabských emirátech a v Saúdské Arábii, aby tam sdíleli své zkušenosti s ničením dronů íránské konstrukce. Oznámil to v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Liverpool bude mít doma co dohánět. V osmifinále Ligy mistrů padl v Turecku
Fotbalisté Liverpoolu v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů prohráli 0:1 na hřišti Galatasaraye Istanbul. Zbývající tři dnešní duely mají výkop ve 21:00. Tottenham v Madridu proti Atléticu nastoupí s českým brankářem Antonínem Kinským, kterého čeká debut v milionářské soutěži.
ŽIVĚ Nafta v Česku zdražila o 6,10 Kč od začátku války na Blízkém východě
Cena nafty v ČR stoupla od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u čerpacích stanic za průměrných 36,36 Kč za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února.
Kvůli nálezu bomby z války se bude muset v Drážďanech evakuovat osmnáct tisíc lidí
Kvůli nálezu bomby z druhé světové války bude muset ve středu z centra Drážďan evakuováno osmnáct tisíc lidí. Na svém webu o tom v úterý informovali hasiči saské metropole. Podle nich půjde o dosud největší evakuaci ve městě kvůli nálezu válečné bomby. Loni v lednu muselo kvůli podobné situaci centrum Drážďan opustit deset tisíc lidí.