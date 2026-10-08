Členské země Evropské unie se nepřipravují už jen na pouhou sabotáž nebo kyberútok. Diplomaté v omezeném formátu řeší scénář, kdy při hybridním útoku na evropském území zemře větší počet lidí. Podle zdrojů médií je taková možnost stále pravděpodobnější. Podle kritiků ale může EU zároveň duplikovat roli NATO a překračovat své bezpečnostní pravomoci.
O scénáři „útoku z noční můry“, který by vedl ke ztrátám na životech občanů EU, v posledních týdnech diskutovali velvyslanci všech 27 členských zemí EU na jednáních v takzvaném omezeném formátu.
To znamená bez telefonů a asistentů, popisuje průběh důvěrných jednání bruselský server Politico.
Debaty zesílily po srpnovém nálezu dronu naloženého výbušninami na letišti v Lipsku, uvedli pro Politico diplomaté a představitelé EU pod podmínkou anonymity.
O novém protokolu pro reakci na hybridní hrozby otevřeně mluvila už koncem září šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Uvedla, že práci na něm v úvodní diskusi podpořili ministři obrany a ministři zahraničí EU.
„Evropský článek číslo čtyři“
Návrh přichází poté, co v polovině září předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová poprvé představila takzvaný „protokol pro mimořádnou bezpečnostní situaci“ během svého projevu o stavu Evropské unie. Dodala, že půjde o „vlastní evropský článek 4“, tedy mechanismus umožňující koordinovanou reakci na hrozby pod prahem ozbrojeného útoku, psal tehdy například server Euronews.
Cílem nově budovaného protokolu je pomoci členským státům rychle koordinovat reakci v případě, že bude odhalena hybridní hrozba. Mechanismus by měl být součástí nové bezpečnostní strategie, jejíž zveřejnění se očekává do konce letošního roku.
Kallasová koncem září uvedla, že protokol nicméně nesmí kopírovat mechanismus NATO. „Nevytváříme nic dalšího, musí to fungovat ruku v ruce,“ řekla.
Podle serveru Politico se ale na posledních jednáních neřešila pouze reakce na hybridní hrozby nebo sabotáže, ale konkrétně také situace, kdy by větší počet občanů EU přišel o život. Podle pěti diplomatů a představitelů EU oslovených serverem je takový scénář stále pravděpodobnější.
„Dříve či později budou oběti“
„Musíme být připraveni na něco vážného,“ řekl vysoce postavený unijní diplomat. „Bohužel nám Lipsko ukázalo, že velmi vážný incident, který si vyžádá několik obětí, není vyloučen,“ dodal.
Druhý představitel EU pro server řekl, že „vzhledem k rozsahu a intenzitě ruských aktivit je nevyhnutelné, že dříve či později budou oběti. Je jen otázkou štěstí, že k nim zatím nedošlo“.
„Je zcela zřejmé, že pokud Rusko používá stále více smrtících nástrojů k testování naší připravenosti a ochoty přijmout protiopatření, v určitém okamžiku dojde k obětem,“ řekla podle serveru Teija Tiilikainenová, ředitelka Evropského centra excelence pro boj proti hybridním hrozbám. „V určitém okamžiku se to, ať už úmyslně, nebo neúmyslně, stane,“ dodala.
Jednání na úrovni EU ale zároveň vyvolávají v některých hlavních městech kritiku. Některé země se obávají, že EU překračuje svou bezpečnostní roli a zároveň duplikuje klíčové funkce NATO.
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