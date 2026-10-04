Jednotka pro super inteligenci. Trump vytvořil speciální skupinu pro AI

Prezident Spojených států Donald Trump ohlásil vytvoření Jednotky pro super inteligenci (SIF) pod vedením šéfa amerických tajných služeb (DNI) Jaye Claytona. Trump, který umělou inteligenci (AI) označuje za super inteligenci, to oznámil na své sociální síti Truth Social.
„Jednotka pro super inteligenci má za úkol koordinovat úsilí federální vlády, aby se zajistilo, že Amerika bude v super inteligenci nadále vést svět,“ napsal Trump. Poznamenal, že podle mnohých názorů bude mít AI významnější dopad na rozvoj lidstva než průmyslová revoluce.
Trump uvedl, že v čele SIF bude vedle Claytona také předseda Federální obchodní komise (FTC) Andrew Ferguson, náměstek ministra obrany pro výzkum a inženýrství Emil Michael a ředitel vlivného Úřadu pro personální řízení (OPM), který spravuje státní byrokracii, Scott Kupor. „Budou podřízeni prezidentovi Spojených států (mně!) a personální šéfce (Bílého domu) Susie Wilesové,“ dodal Trump.
Mnozí představitelé AI a také odborníci v poslední době varovali před překotným vývojem umělé inteligence a rizikem, že by se AI mohla vymknout kontrole, a tak vést v konečném důsledku k ohrožení či zničení lidstva. Naopak Trump takové obavy nesdílí a tvrdí, že nelze tento vývoj brzdit.
V úterý americký prezident podepsal s lídry AI dohodu o regulaci, kterou označil za morálně závaznou. V této souvislosti vyzdvihl podstatu samoregulace. Společnosti se v dohodě zavázaly zavést robustní vnitřní kontroly ke sledování schopností AI, vytvořit příslušné interní týmy, spolupracovat s vnějšími nezávislými auditory a sestavit nezávislý výbor, který bude dohlížet na týmy provádějící kontroly.
ŽIVĚ USA chtějí s Ukrajinou a Ruskem jednat o ukončení války, tvrdí Zelenskyj. Řekl termín
Spojené státy chtějí do konce října uspořádat na technické úrovni třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o možnostech ukončení války. V neděli to podle agentury AFP prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten už na konci září informoval, že USA jako možné dějiště třístranných jednání navrhují Spojené arabské emiráty. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.
Odhalili vliv mozkových buněk na emoce. Nobelovu cenu získali Američan a dva Němci
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v pondělí získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se "světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky", uvedl švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.
Stál od dob Kolumba. Jedna z největších havajských ikon teď náhle zmizela
Na okraji největšího havajského ostrova stál déle, než Evropa ví o Americe, teď přišel jeho konec. Ikonický oblouk se zřítil do oceánu, aniž by bylo přesně známo, kdy k tomu došlo. Jak je to možné?
Kluci to vidí jinak než holky. Do kin míří volné pokračování ikonických Samotářů
Filmem Kluci to vidí jinak než holky scenárista a režisér David Ondříček volně navazuje na svůj druhý celovečerní snímek Samotáři z roku 2000. Autorskou komedii, která s humorem, drsností i nadhledem reflektuje mezigenerační vztahy, krizi identity i tlak konzumní doby, uvedou tuzemská kina od 22. října. Snímek kombinuje civilní dialogy s výraznou hudební stopou.
Problém pro Putina? Polovina rafinerií je mimo provoz, Ukrajinci navíc přitvrdí
Ukrajinské útoky vyřadily z provozu už více než polovinu ruských rafinérských kapacit. Oznámil to ukrajinský ministr obrany Jevhen Hmara s tím, že jde o výsledek koordinované kampaně dálkových úderů zaměřených na oslabení ruské válečné ekonomiky. Čísla je ale složité nezávisle ověřit.