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Jednotka pro super inteligenci. Trump vytvořil speciální skupinu pro AI

ČTK
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Prezident Spojených států Donald Trump ohlásil vytvoření Jednotky pro super inteligenci (SIF) pod vedením šéfa amerických tajných služeb (DNI) Jaye Claytona. Trump, který umělou inteligenci (AI) označuje za super inteligenci, to oznámil na své sociální síti Truth Social.

Trump
President Donald Trump on stage at the Andrew W. Mellon Auditorium, Tuesday, Sept. 29, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)Foto: CTK – Alex Brandon
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„Jednotka pro super inteligenci má za úkol koordinovat úsilí federální vlády, aby se zajistilo, že Amerika bude v super inteligenci nadále vést svět,“ napsal Trump. Poznamenal, že podle mnohých názorů bude mít AI významnější dopad na rozvoj lidstva než průmyslová revoluce.

Trump uvedl, že v čele SIF bude vedle Claytona také předseda Federální obchodní komise (FTC) Andrew Ferguson, náměstek ministra obrany pro výzkum a inženýrství Emil Michael a ředitel vlivného Úřadu pro personální řízení (OPM), který spravuje státní byrokracii, Scott Kupor. „Budou podřízeni prezidentovi Spojených států (mně!) a personální šéfce (Bílého domu) Susie Wilesové,“ dodal Trump.

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Mnozí představitelé AI a také odborníci v poslední době varovali před překotným vývojem umělé inteligence a rizikem, že by se AI mohla vymknout kontrole, a tak vést v konečném důsledku k ohrožení či zničení lidstva. Naopak Trump takové obavy nesdílí a tvrdí, že nelze tento vývoj brzdit.

V úterý americký prezident podepsal s lídry AI dohodu o regulaci, kterou označil za morálně závaznou. V této souvislosti vyzdvihl podstatu samoregulace. Společnosti se v dohodě zavázaly zavést robustní vnitřní kontroly ke sledování schopností AI, vytvořit příslušné interní týmy, spolupracovat s vnějšími nezávislými auditory a sestavit nezávislý výbor, který bude dohlížet na týmy provádějící kontroly.

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