Jednodušší odškodnění, EU schválila posílení práv cestujících v letecké dopravě

Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Letecké společnosti budou mít rovněž povinnost usadit děti do 14 let vedle osob, které za ně zodpovídají, nejčastěji rodičů. Dosud si za tuto službu museli cestující, zejména u nízkonákladových dopravců, často připlácet.
Aktualizovaná pravidla vstoupí v platnost 12 měsíců a 20 dní po publikaci v Úředním věstníku EU.
„Nová pravidla posilují práva cestujících tím, že zlepšují systém odškodnění, nárok na asistenci, poskytování informací, komunikaci s leteckými společnostmi i možnosti přesměrování na jiný let v případě zrušení letu nebo jeho zpoždění,“ stojí v pondělním prohlášení Rady EU.
Pravidla podle rady také zpřesňují definici mimořádných okolností a usnadňují cestujícím uplatňování jejich práv. Pravidla byla aktualizována poprvé od roku 2004 a dohodě předcházela dlouhá jednání v takzvaném trialogu mezi zástupci Evropského parlamentu a Rady EU.
Novinka cestujícím usnadní a zpřehlední proces získání odškodného za zrušené lety. Pokud se cestující rozhodnou pro proplacení výdajů místo přesměrování letu, budou odškodněni automaticky. Cestující, kteří se rozhodnou pro přesměrování, pak do čtyř dnů od ukončení cesty obdrží jasné pokyny, jak podat žádost o odškodnění.
Odškodnění za zpožděné nebo zrušené lety bude záviset na vzdálenosti letu: 250 eur (cca 6000 korun) pro cesty do 1500 kilometrů, 400 eur pro cesty mezi 1500 kilometrů a 3500 kilometrů a 600 eur pro všechny ostatní delší cesty. Letečtí dopravci budou mít možnost snížit odškodnění o 50 procent u svých nejdelších letů, pokud bude cestujícím po narušení letu nabídnuta náhradní trasa do konečného cíle nebo pokud zpoždění při příletu nepřesáhne čtyři hodiny.
Letecké společnosti se však budou moci vyhnout placení odškodnění, pokud bylo zpoždění nebo zrušení způsobeno událostmi mimo jejich kontrolu. Nová pravidla obsahují otevřený seznam těchto mimořádných okolností, mezi něž patří například přírodní katastrofy, válka, povětrnostní podmínky, neukáznění cestující nebo stávky na letištích, v letecké navigaci či u poskytovatelů pozemních služeb.
Letecké společnosti budou muset rovněž nově přidělovat místa k sezení tak, aby nedocházelo k rozdělování rodin s dětmi. Zároveň mají povinnost umístit osobu doprovázející dítě mladší 14 let na sousední sedadlo bez příplatku.
Schválená pravidla také zahrnují právo vzít si na palubu bezplatně jednu osobní věc, jako je malá taška nebo batoh. Letecké společnosti budou muset také už na začátku rezervačního procesu zobrazovat cenu letenky včetně příručních zavazadel. Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez příručního zavazadla, mohou letecké společnosti nabídnout levnější letenky.
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