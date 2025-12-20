Jedno peklo nestačí? Blízcí pohřešovaných čelí útokům pomatenců

Rodiny pohřešovaných lidí mnohdy čelí útokům a obtěžování. Někteří z těch, kteří na ně útočí, přitom mnohdy věří tomu, že právě oni jsou tím pohřešovaným člověkem. Britští novináři shromáždili příběhy několika rodin, které si to prožily.
„Někteří lidé skutečně věří, že jsou Katrice, zatímco jiní jednají se zlým úmyslem,“ říká Natasha Walkerová pro deník Independent. Řeč je o její zmizelé sestře. Katrice zmizela v roce 1981.
Rodina původem z Británie tehdy žila v západním Německu, její otec zde byl umístěn jako voják. Dvouletá dívka se tehdy ztratila matce v supermarketu. Dodnes po ní nikdo nenašel jediné stopy přesto, že se případ stal široce známým a do pátrání se zapojila i veřejnost.
Jak se nyní její sestra svěřila novinářům, i více než 40 let od zmizení Katrice se najdou lidé, kteří rozdírají staré rány. Podle Natashy ji alespoň dvakrát ročně kontaktují různí lidé, kteří tvrdí, že jsou její pohřešovaná sestra.
„Pokud si skutečně myslíte, že jste někdo, kdo se pohřešuje, jdete na policii a poskytnete jim věrohodné informace o tom, proč si myslíte, že jste tou pohřešovanou osobou. Nekontaktujete jejich sestru a neočekáváte, že vám doručí sadu DNA,“ říká nyní Natasha s tím, že dostávat podobné zprávy je vysilující.
Jak říká, v jednu dobu ji dokonce kontaktovaly dvě různé ženy, které se obě prohlašovaly za Katrice. A to dokonce i poté, co podstoupily testy DNA, které prokázaly opak. Další žena, která se taktéž neodbytně vydávala za pohřešovanou Katrice, byla za obtěžování rodiny dokonce potrestána soudem.
Rodina pohřešované dívky ale není jediná, které se tento fenomén týká. Podobné útoky a obtěžování zažívá více příbuzných zmizelých lidí. A nejde jen o osoby, které se za zmizelé vydávají.
Kevin Gosden, jehož tehdy 14letý syn Andrew zmizel v roce 2007, na sítích například objevil deepfake videa vytvořená umělou inteligencí, na kterých vystupuje on i jeho pohřešovaný syn. Podobně pak rodiny zmizelých na sociálních sítích nachází profily, které se za jejich pohřešované blízké vydávají. Opět jde mnohdy o lidi, kteří skutečně věří, že jsou pohřešovaným člověkem.
Další rodiny pak čelí konspiračním teoriím a spekulacím ohledně zmizení svých blízkých. Jsou například obviňovány z vraždy. Nic z toho pak rodině neuleví a jen zintenzivňuje trápení.
V současnosti se tak v Británii probírá speciální zákon, který by podobné obtěžování zarazil. Pojmenovaný je podle Jaye Slatera, který zmizel na ostrově Tenerife a jeho rodina následně musela čelit mnoha útokům. Mladík byl následně nalezen mrtvý. O jeho smrti se pak vyrojilo množství konspiračních teorií. Zákon, za který lobuje mladíkova rodina, by trestal podobné útoky na rodinu obětí.
„Lidé, kteří to dělají, se schovávají za monitorem,, ale to, co říkají, má skutečné důsledky pro skutečné rodiny. Vedu kampaň za Jayův zákon, protože se něco musí změnit. Rodiny by měly mít možnost truchlit v klidu, aniž by musely být nuceny prožívat další bolest,“ uvedla v této souvislosti matka Jaye Slatera.
