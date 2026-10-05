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Zahraničí

Jednání se Spojenými státy nemají smysl, prohlásil íránský prezident

ČTK
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Jednání se Spojenými státy nemají smysl, prohlásil v pondělí podle íránské tiskové agentury Fars íránský prezident Masúd Pezeškján při setkání s arménským ministrem zahraničí Araratem Mirzojanem.

Íránský prezident Masúd Pezeškján (na snímku vpravo).
Íránský prezident Masúd Pezeškján (na snímku vpravo).Foto: REUTERS – Iran's Presidential website/WANA
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„Pokaždé, když usedneme k jednacímu stolu, okamžitě čelíme válce,“ řekl Pezeškján arménskému státníkovi, který podle Fars do Teheránu zavítal na oficiální návštěvu.

„Dosud na nás po jednáních třikrát zaútočili; to ukazuje, že o dialog nestojí,“ pokračoval Pezeškján. Tvrdil také, že „vyjednávání s nepřítelem jsou bezvýznamná“ a Írán „takový přístup nepřijímá“.

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Šéf íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezáí podle agentury Tasním prohlásil, že chybné kroky Spojených států vůči Íránu prohloubily americkou porážku v regionu a další podobná chyba povede k „novým frontám a ještě větším překvapením“ pro Američany.

Washington zesílil ekonomickou válku proti Teheránu prostřednictvím nových sankcí na jeho letecký sektor. Situace se však na místě podle agentury AFP od začátku září uklidnila a Spojené státy od té doby na Írán nezaútočily. Pokračují však útoky na lodě v Hormuzském průlivu.

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Válka s Íránem začala americkými a izraelskými údery 28. února, které Washington a Tel Aviv zdůvodnily mimo jiné snahou zabránit Teheránu získat jadernou zbraň. Jednání mezi Íránem a USA se podle dostupných informací dostala do slepé uličky.

Navzdory uzavření příměří v dubnu, podpisu memoranda o porozumění v červnu a zářijových jednání na okraj zasedání Valného shromáždění OSN se obě země nadále neshodují ohledně strategického Hormuzského průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy z Perského zálivu, a navzájem si pravidelně vyhrožují novými údery.

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