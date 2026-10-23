Další průlom: Rusové oznámili společné jednání s Ukrajinou a USA. Evropu nepozvali

Trilaterální jednání zástupců Ruska, Spojených států a Ukrajiny se bude konat v první polovině listopadu v metropoli Spojených arabských emirátů Abú Zabí. Novinářům to v pátek řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, napsala agentura TASS.
Podle něj má být jednání zasvěceno tématu bezpečnosti po uzavření míru. Uvedl, že bezpečnost je důležitým faktorem jak pro Rusko, tak i pro Ukrajinu.
Peskov rovněž konstatoval, že není možné diskutovat o bezpečnosti Evropy v její nepřítomnosti.
Podle ruského mluvčího se však úvodní vyjednávání uskuteční v dříve avizovaném třístranném formátu, tedy prozatím bez evropských zástupců. Nevyloučil však, že by se starý kontinent mohl účastnit budoucích jednání.
Ukrajina se ruské invazi brání od února 2022. Třístranné jednání Ruska, USA a Ukrajiny navrhl šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi americký vyjednavač Steve Witkoff při jejich středeční schůzce v Petrohradě.
Witkoff do Ruska odcestoval z Norska, kde nejprve o věci hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli Evropy.
Včera Zelenskyj řekl, že Ukrajina je připravena k mírovým jednáním během summitu skupiny G20 ve Spojených státech, který se má konat v polovině prosince v resortu amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floridě. Nicméně žádné pozvání dosud nedostala, dodal podle agentury Reuters.
Prosincové schůzky by se mohl zúčastnit ruský prezident Vladimir Putin. Mluvčí Kremlu se ve čtvrtek zmínil, že zatím nebylo rozhodnuto, zda se Putin zúčastní summitu G20, kam byl pozván. V pátek pak oznámil listopadový návrat trilaterálních jednání.
Ve stejném formátu se uskutečnila již v lednu a únoru letošního roku. Začala 23. ledna a pokračovala 24. ledna, další kolo se následně konalo 4. a 5. února. Jednalo se o první setkání Spojených států, Ruska a Ukrajiny od ruského napadení Ukrajiny před téměř pěti lety.
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