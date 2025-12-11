Nezveřejněné dodatky plánu administrativy prezidenta Donalda Trumpa týkající se poválečné obnovy Ukrajiny a návratu Moskvy na mezinárodní ekonomickou scénu zahrnují návrhy na investice amerických společností v Rusku. Informoval o tom ve středu deník The Wall Street Journal (WSJ). Plány počítají například s americkými investicemi do těžby ruských vzácných kovů a těžby ropy v Arktidě. Rusko je investicím ze zahraničí otevřeno, zareagoval dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, napsala agentura Reuters.
Na Ukrajině zahynul britský voják, Moskva žádá vysvětlení a hovoří o terorismu
Na Ukrajině mimo frontu při neupřesněném incidentu během vojenských zkoušek zahynul britský výsadkář. Moskva ve čtvrtek vyzvala Londýn, který úmrtí oznámil, aby uvedl, co britský voják na Ukrajině dělal. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle agentury Reuters obvinila Spojené království z toho, že pomáhá Kyjevu realizovat teroristické akce.
Polská kontrarozvědka ABW zadržela významného ruského vědce z petrohradské Ermitáže, kterého hledá Ukrajina. Ta ho viní z nepovolených archeologických vykopávek na Rusy okupovaném ukrajinském poloostrově Krym. Napsala to dnes polská agentura PAP. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle ruské státní agentury TASS označil zadržení výzkumníka Alexandra Buťagina za právní zvůli. Vědec podle ruského chargé d'affaires ve Varšavě má obvinění proti němu za absurdní.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes uvedl, že návštěva amerického vyslance Steva Witkoffa v Moskvě tento měsíc pomohla vyjasnit nedorozumění mezi USA a Ruskem, informuje agentura Reuters. Witkoff se 2. prosince setkal s prezidentem Vladimirem Putinem. Kreml označil tuto schůzku za konstruktivní. Obě strany se však shodly, že se nijak nepřiblížily ani nijak nevzdálily vyřešení krize na Ukrajině.
Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila nejméně 287 dronů vyslaných z Ukrajiny, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších útoků, které ukrajinská armáda podnikla na sousední zemi za téměř čtyři roky války, kterou rozpoutalo Rusko, píše agentura AFP. V důsledku útoku byla dočasně uzavřena letiště v Moskvě.
Kyjev do Washingtonu poslal svou poslední aktualizaci plánu na ukončení války s Ruskem. Agentuře AFP to ve středu sdělily dva ukrajinské zdroje informované o záležitosti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím řekl, že je připravena ukrajinská verze základních 20 bodů mírového plánu ukončení války. "Právě všeobecná bezpečnost bude určovat ekonomickou bezpečnost a formovat podnikatelské ovzduší," prohlásil poté, co ve středu ukrajinští představitelé jednali s Američany o poválečné rekonstrukci a rozvoji Ukrajiny.
Ukrajinské námořní drony napadly v Černém moři další tanker patřící do ruské stínové flotily, napsal server RBK-Ukrajina s odvoláním na anonymní zdroje v ukrajinské tajné službě SBU. Na sociálních sítích a na internetu se objevily údajné záběry z útoku bezposádkových plavidel Sea Baby na tanker Dashan, plující pod vlajkou Komorských ostrovů. Útok podle portálu tanker "vyřadil z provozu".
Západní vojenská pomoc bojující Ukrajině může letos klesnout na nejnižší úroveň od začátku ruské invaze v roce 2022, varoval ve středu Kielský institut pro světové hospodářství (IfW). Evropské země dosud nejsou s to kompenzovat přerušení pomoci od Spojených států a rozdíly mezi evropskými dárci se prohlubují, upozornil institut, který sleduje západní pomoc Ukrajině od rozpoutání války.
Americký prezident Donald Trump, německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer ve středu po telefonu hovořili o stavu jednání o příměří na Ukrajině, která čelí ruské invazi. Podle mluvčího německé vlády se shodli, že nastal rozhodující okamžik pro Ukrajinu a pro společnou euroatlantickou bezpečnost. Podle Londýna evropští lídři ocenili mírové úsilí Spojených států.
"Čtyři šéfové států a vlád jednali o stavu rozhovorů o příměří na Ukrajině. Intenzivní práce na mírovém plánu by měla v nadcházejících dnech pokračovat," uvedl mluvčí německé vlády Stefan Kornelius. Dodal, že Trump, Merz, Macron a Starmer se shodli, že "jde o rozhodující okamžik pro Ukrajinu a pro společnou bezpečnost v euroatlantickém prostoru".
Po pohřbu se posadila ve vlastní rakvi. Žena nakonec žila ještě několik desítek let
V minulosti se lidé obávali pohřbení zaživa do té míry, že se do některých hrobek instalovaly speciální zvonky, kterými by si domnělý nebožtík mohl přivolat pomoc. Že se něco takového může stát i ve 20. století, by ale nejspíš nikdo neočekával. Ačkoliv historické prameny přesný průběh události nepotvrzují, příběh Essie Dunbarové, která údajně odešla z vlastního pohřbu po svých, fascinuje dodnes.
Tohle jsou herní vítězové a poražení roku 2025. Některá jména vás možná překvapí
Krotitelé bossů bilancují rok 2025 a ukazují, že herní scéna letos nabídla všechno: monumentální úspěchy, nečekané úkroky vedle i návraty žánrů, které mnozí už pohřbili. Jejich „mini Game Awards“ tak shrnují rok, kdy se blockbusterům dařilo, indie scéna znovu překvapovala — a některé legendy překvapivě narazily.
Sázka na padel nevyšla, Ibrahimovic je na pokraji krachu. Zbyl mu jen zoufalý krok
Byl mimořádně úspěšným fotbalistou, stal se tváří řady marketingových kampaní. Přesto je podnikání bývalého švédského útočníka Zlatana Ibrahimovice na pokraji krachu: sázka na to, že sport zvaný padel zaplaví celé Švédsko, fatálně nevyšla. Kurty zejí prázdnotou a luxusní centra za miliony eur prodělávají.
Prokletá Mary Celeste. Posádka zmizela, opuštěná loď se pohupovala na vlnách
Příběh lodi Mary Celeste je jednou z nejzáhadnějších mořských událostí v dějinách. Americká brigantina byla v roce 1872 nalezena uprostřed Atlantiku zcela opuštěná, bez jediné stopy po desetičlenné posádce. Co se tehdy na moři skutečně stalo?