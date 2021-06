Vakcíny pro třetí svět, investice i omezení vlivu Číny. Skočil summit skupiny G7

Premiér Andrej Babiš (ANO) se má omluvit senátorovi Lukáši Wagenknechtovi (za Piráty) za výroky, že je psychopat, udavač a připravil ČR o 800 milionů korun, rozhodl v pátek Okresní soud Praha-západ. Wagenknecht, který byl náměstkem, když Babiš vedl ministerstvo financí, to uvedl na twitteru. Premiér si za svými výroky stojí a plánuje se odvolat, sdělil ČTK v textové zprávě.

Soud vyhověl žalobě na ochranu osobnosti, Babiš je povinen písemnou omluvu zaslat do tří dnů poté, co rozsudek nabude právní moci, uvedl Wagenknecht. Jeho asistentka Karolína Žďárská řekla ČTK, že písemné vyhotovení rozsudku by mělo být k dispozici do dvou týdnů. "Zatím nemáme písemné vyhotovení, takže neznáme argumenty soudu, ale za svými výroky si stojím, budu se odvolávat," reagoval Babiš.

Wagenknecht byl prvním náměstkem ministra financí od února 2014 do června 2015, kdy ho Babiš odvolal podle pozdějšího Wagenknechtova vyjádření bez udání důvodu. Wagenknecht se před tím dostal do sporu s tehdejší ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou (za ANO), když jeho auditorský tým našel chyby v tendru na monitorovací systém evropských fondů.