Prokletá loď vyplula. Od svého nasazení je pro smích, Rusové v ní utápí miliardy

Jediná ruská letadlová loď Admirál Kuzněcov opustila v úterý po několika letech oprav suchý dok v murmanské loděnici, informují tamní média. Do flotily ruského námořnictva by se plavidlo, které provází od počátku jeho nasazení řady problémů, mělo opět vrátit na počátku roku 2024.

Záběry, na nichž letadlový křižník vleče z doku v Murmansku na severozápadě Ruska remorkér, zveřejnilo na sociální síti Telegram státní médium ruského ministerstva obrany Zvezda News. "Dokování lodi bylo dokončeno. Dnes v 17 hodin loď opustila dok a nyní stojí u zdi 35. loděnice," uvedl pro ruskou agenturu Ria Novosti šéf státní loďařské firmy OSK Alexej Rachmanov.

Tam budou podle jeho slov pokračovat další opravárenské a modernizační práce s cílem vrátit loď do služby v roce 2024. Rozsáhlé opravy plavidla, které je schopné pojmout až 24 letadel a mělo se stát chloubou ruského námořnictva, probíhají téměř od počátku jeho nasazení do Severní flotily v Murmansku v roce 1991.

Až v roce 1995 vyplul Admirál Kuzněcov poprvé do Středozemního moře, po návratu ale skončil na několik let v opravě. V loděnici zůstal také v letech 2001 až 2004 a poté téměř po celý rok 2008. O osm let později se loď dočkala prvního významného nasazení - zúčastnila se vojenských operací v Sýrii na straně režimu Bašára Asada.

Tam ale Admirál Kuzněcov zanechal podle expertů spíše rozpačitý dojem. Loď budila posměch oblaky hustého černého kouře z komína, které naznačovaly problémy s pohonem. Další kritika zazněla poté, co při přistávacím manévru havarovala dvě letadla. Námořnictvo později oznámilo, že vynaloží desítky miliard rublů na modernizaci.

Od té doby se Admirál Kuzněcov nacházel znovu v opravě. Tentokrát se však nemělo jednat jen o údržbu, ale o generální renovaci, během níž měla loď dostat například novou elektroniku či kotle a mělo dojít k vylepšení jejích bojových schopností. Konec opravy ruské námořnictvo původně plánovalo již na rok 2020. Práce však provázely problémy a z různých důvodů se prodloužily.

V roce 2018 v loděnici vypadla elektřina a plavidlo zasáhl jeden ze dvou padajících jeřábů, což tehdy způsobilo několikamilionové škody. O rok později zase na jedné z pohonných jednotek vypukl požár, při němž zahynuli dva pracovníci a křižník zůstal opět poškozen. K lokálnímu požáru na plavidle došlo ještě i před dvěma měsíci.

Někteří odborníci i s ohledem na vysoké výdaje na opravy podotýkají, zda by jediný ruský letadlový křižník neměl být spíš vyřazen. Žádné takové zprávy ale ze strany ruského námořnictva nepřicházejí, spíše naopak. Podle posledních slov zástupce ředitele OSK Vladimira Koroljova by nyní loď měla sloužit dalších nejméně deset až 15 let.